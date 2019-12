Cantora Elza Soares é convidada de amanhã do ‘Cultura Livre’

Vinícius Castelli



20/12/2019 | 07:35



A apresentadora da TV Cultura Roberta Martinelli recebe como convidada amanhã a veterana cantora carioca Elza Soares. A artista ilustra a edição especial de fim de ano do programa Cultura Livre, que vai ao ar a partir das 18h45.

Com participação de plateia, Elza aproveita a oportunidade para mostrar o resultado de seu último disco de estúdio, Planeta Fome, lançado em setembro. No álbum, ela discorre sobre problemas sociais do Brasil e conta com participações especiais de Baiana System, BNegão e Pedro Loureiro, por exemplo.

Composições novas como Menino, Brasis e Libertação não ficam de fora da apresentação de amanhã. A artista, aliás, aproveita para falar da construção do último disco. Além das frescas, ela ilustra o repertório com temas como A Carne e Mulher do Fim do Mundo.

Eleita, em 1999, como cantora brasileira do milênio pela rádio BBC, Elza aproveita ainda para falar sobre temas como racismo e parcerias musicais.

O Cultura Livre ainda relembra trechos dos programas da TV Cultura MPB Especial e Ensaio, que contaram com a participação da artista em 1975 e 1991, respectivamente.

Cultura Livrecom Elza Soares será reapresentado na terça-feira, na faixa das 23h45. É possível assistir também pelo aplicativo Cultura Digital.