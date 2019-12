Luciano Camargo grava vídeo com o pai Francisco e brinca: Quanto o senhor vai cobrar?

19/12/2019 | 14:11



Luciano Camargo divertiu os seguidores com um vídeo que gravou ao lado do pai! O sertanejo fez um post no Instagram em que estava sentado ao lado de Francisco e perguntava:

O senhor está nessa de fazer vídeo também? Quanto você vai cobrar, pai?

O senhor respondeu que não iria cobrar nada para gravar vídeos com as netas, referindo-se as filhas do irmão de Zezé. Depois disso, Luciano perguntou em tom de brincadeira para o pai o valor que ele iria cobrar para gravar com os filhos e Francisco disse que também faria esse favor de graça, mas no fundo algumas mulheres começam a brincar e dizer que não era bem assim! Elas falaram que antes de conversar sendo filmado, o avô de Wanessa e Camilla Camargo brincou que iria cobrar 500 reais para gravar com os filhos e conseguir uma grana fácil.

Pai, quanto o senhor vai cobrar por vídeo? Quinhentão meu fi.... Mas foi só eu começar a gravar para ele mudar o discurso. Esse velho Chico é mais esperto que os filhos todos juntos, escreveu Luciano na postagem.

Que figura!