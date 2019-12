Meme Berenice, nós vamos bater, com Leila Lopes, é celebrado na web

19/12/2019 | 14:11



A internet não perdoa nunca e, vez ou outra, famosos viram memes que ganham grande repercussão!

O dia 19 de dezembro, por exemplo, possui um significado super especial no Twitter: nele é comemorado o Berenice Day, ou, em português, Dia da Berenice. Na data - que completa 20 anos em 2019 - é comum encontrar diversos tuítes com frases como girando, girando, girando? ou Berenice, segura, nós vamos bater. Mas, o que poucos sabem é a origem do meme.

Tudo começou com uma entrevista em que a atriz Leila Lopes relata um acidente de carro que sofreu em 1999, junto com a empresária Berenice Lamônica. A entrevista, realizada em 2007, acabou virando piada na internet por conta das falas de Leila. Logo depois desse bate-papo, foi possível encontrar as primeiras menções a essa zoeira em 2009.