Consulta pública da 6º rodada de aeroportos deve sair no fim de janeiro

19/12/2019 | 13:56



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira, 19, que a consulta pública para a 6º rodada de concessões aeroportuárias deve sair no final de janeiro. O leilão dos 22 aeroportos da rodada está previsto para ocorrer no 4º trimestre de 2020.

"A consulta pública para os aeroportos deve sair agora no final do mês de janeiro", disse ele, durante evento de assinatura do contrato de concessão da BR-364/365.

A 6º rodada está dividida entre os blocos Sul, Norte I e Central.

A consulta pública é a segunda fase que um ativo enfrenta para ser concedido.

A primeira é a fase de estudos. Depois de finalizada a consulta e elaborado o edital, o Tribunal de Contas da União (TCU) precisa dar o aval ao projeto.

Se autorizado, o edital pode ser publicado e o leilão realizado.