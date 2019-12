19/12/2019 | 13:53



A Prefeitura do Rio revogou a decisão que suspendia todos os pagamentos e movimentações financeiras do município. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, os pagamentos serão retomados nesta quinta-feira, 19, antes mesmo da publicação no Diário Oficial, prevista para a sexta-feira, 20.

A suspensão foi anunciada há dois dias para, nas palavras do secretário de Fazenda, Cesar Barbiero, "arrumar as contas" da Prefeitura diante dos arrestos determinados pela Justiça.

O município já teve pouco mais de R$ 300 milhões bloqueados para o pagamento de funcionários de Organizações Sociais (OSs), que estão em greve por conta dos salários atrasados.