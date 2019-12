Viagem de fim de ano: dicas para pegar a estrada com mais segurança

Da Redação, com assessoria



19/12/2019 | 13:48

Quem vai viajar de carro deve ficar atento e se programar para fazer o check-up do veículo antes de pegar a estrada. A Cobreq, marca da TMD Friction, fabricante de pastilhas de freio, preparou algumas dicas com itens que devem ser checados antes da viagem.

Dicas para pegar a estrada com mais segurança

Fluido de freio

É preciso checar o nível do fluido e, caso ele esteja abaixo do mínimo, é necessário verificar se há vazamentos. Também é recomendado fazer a inspeção no sistema de freio, já que isso pode indicar desgaste natural das pastilhas.

Outra orientação é consultar o prazo de validade e troca do fluido, conforme a indicação do fabricante do veículo (que consta no manual do proprietário). Vale a pena lembrar que o líquido não deve ser completado e sim substituído. Raulincom Borges da Silva, coordenador de assistência técnica da TMD Friction, reforça que o fluido tem ação primordial no processo de desaceleração do veículo e não pode ser ignorado.

Pastilhas de freio

Sem as pastilhas, o veículo simplesmente não freia. Os componentes são responsáveis pela ação necessária para parar o movimento de rotação das rodas do veículo. Por isso, antes de viajar, cheque se não estão desgastadas ou com algum ruído estranho.

A espessura útil do material de atrito das pastilhas com o disco de feio não pode ter menos de 3 milímetros. É importante lembrar também que elas não devem ser lixadas quando sua superfície está com aspecto vitrificado. O mais indicado é fazer a troca – quando realizada a substituição dos itens, o motorista deve evitar frenagens muito bruscas nos primeiros dias.

Freios a tambor

Ainda amplamente utilizado nas rodas do eixo traseiro, o sistema conta com itens como tambor, sapatas com lonas, cilindros, molas e alavancas. Esses componentes devem trabalhar em conjunto.

As sapatas de freio, por exemplo, têm o papel de afixar as lonas e pressioná-las contra as paredes internas do tambor quando o freio é acionado. Quando desgastadas, as lonas podem comprometer a frenagem. Por isso, o ideal é efetuar a troca assim que a situação for identificada. Ruídos e dificuldades em frear ou manter o veículo parado por meio do freio de mão podem ser indícios de problemas.

Discos e tambores de freio

Os discos e os tambores de freio também não devem exceder a espessura abaixo da mínima especificada pelo fabricante do veículo. Isso pode ocasionar sérios problemas, já que, durante a frenagem, o componente precisa estar em boas condições para enfrentar altas temperaturas e esforços mecânicos extremos. O uso do item com espessura abaixo do limite pode provocar superaquecimento, empenamentos, trinca ou até mesmo quebra.

Outros itens

Outros itens importantes como pneus, sistema elétrico e filtros devem ser checados na revisão. É preciso verificar se lanternas, faróis, luz de ré, setas e pisca alerta estão funcionando de forma adequada. Os equipamentos de segurança como triângulo, macaco e chave de roda também devem estar em bom estado, assim como os pneus e estepe. A condição das palhetas dos limpadores de vidro e do desembaçador deve ser observada antes de pegar a estrada.