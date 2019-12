Razer Gold faz promoções de Natal valendo kits de eletrônicos da Razer

Da Redação, com assessoria



19/12/2019 | 13:18

Razer Gold, plataforma de créditos virtuais para games, está com três promoções para este fim de ano. Até 25 de dezembro, ocorre a Razer Gold Christmas Promotion, que dá a chance de ganhar periféricos Razer e 78 PINs aos jogadores que fizerem compras acima de R$ 40 em qualquer jogo. Já a PUBG Mobile Global Promotion e a Crossfire Chroma Sale vão até 31 de dezembro e valem itens exclusivos de Crossfire e sorteios de kits com periféricos Razer.

Razer Gold Christmas Promotion

Para participar desta promoção, basta fazer uma compra acima de R$ 40. Logo, quanto mais compras com o Razer Gold, mais chances de ganhar. Além dos 78 PINs em valores que variam de R$ 10 a R$ 100, os jogadores poderão levar para casa um acessório da Razer, como o headset Razer Kraken X, o fone de ouvido intra-auricular Razer Hammerhead Pro V e a mochila Razer Rogue. O sorteio dos presentes ocorre em 28 de dezembro.

PUBG Mobile Global Promotion

Compras acima de R$ 40 no PUBG Mobile usando Razer Gold dão direito a itens exclusivos de temas natalinos no game e a concorrer ao sorteio de 20 códigos no valor de R$ 10 cada. O resultado da promoção será anunciado em 7 de janeiro, às 15h, durante uma live na página oficial do Razer Gold Brasil no Facebook.

Crossfire Chroma Sale

De 20 a 31 de dezembro, quem fizer compras de qualquer valor no Crossfire estará concorrendo a um kit de periféricos Razer, composto por um headset Kraken X, um teclado Cynosa Chroma e um mousepad Goliathus. Serão sorteados três pacotes. Os vencedores serão anunciados em 7 de janeiro, às 15h, durante uma live na página oficial do Razer Gold Brasil no Facebook.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fã de jogos? Veja os títulos mais vendidos de todos os tempos: