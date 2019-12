Bianca Bellucci



19/12/2019 | 13:18

Recentemente, a Forbes divulgou a lista de youtubers mais bem pagos de 2019. E, pelo segundo ano consecutivo, o vencedor é um garotinho. Ryan Kaji começou fazendo vídeos de críticas de brinquedos, mas seu canal cresceu tanto que, hoje, acompanha o dia a dia do pequeno.

Para elaborar o ranking, a Forbes usou como referência dados do Captiv8, SocialBlade e Pollstar, além de entrevistas com especialistas do setor. O período analisado foi entre 1º de junho de 2018 e 1º de junho de 2019.







































