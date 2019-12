Site Wish cria logística de entrega mais rápida para o Brasil

Da Redação, com assessoria



19/12/2019 | 13:18

A plataforma de comercio eletrônico Wish anunciou o lançamento do WishPost. A novidade é uma solução logística que reduz significativamente o tempo de envio para o Brasil e incorpora a taxa de correio para o País.

Em comparação com as opções de envio anteriores, que variavam de 35 a 60 dias, WishPost agiliza o prazo de entrega em até 25-45 dias após a data de confirmação do pagamento. Os compradores no Brasil poderão acompanhar todas as encomendas de ponta a ponta, desde o momento em que elas saem do país de origem até à sua entrega final.

Com o WishPost, a redução do tempo de entrega é possível por meio da otimização dos principais passos dos processos de atendimento no exterior. Por exemplo, pedidos de diferentes comerciantes agora são consolidados antes de serem endereçados ao destinatário no Brasil. As encomendas realizadas com a modalidade ainda não serão sujeitas a taxas de manuseio postal cobradas pelos Correios.

Nicola Azevedo, Gerente Geral para as Américas na Wish, disse: “Estamos muito entusiasmados em trazer o WishPost aos nossos clientes no Brasil. Este novo serviço reforça o nosso desejo de melhorar a experiência geral do utilizador no país, proporcionando um envio mais rápido e resolvendo a incerteza em torno da taxa postal. Estamos construindo uma base sólida para entregar notícias ainda mais empolgantes aos consumidores brasileiros em 2020”.

