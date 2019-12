Monick Camargo, ex-A Fazenda, relata ter sofrido agressões do noivo três dias antes do casamento

19/12/2019 | 13:11



Eita! A modelo Monick Camargo, que participou de A Fazenda: Nova Chance, usou o Instagram para desabafar sobre ter sofrido violência doméstica por parte de seu noivo, Roberto Américo, três dias antes deles se casarem. Chorando, com o rosto machucado e a boca sangrando, Monick contou que o noivo a teria levado para uma surpresa em um bordel e passou a agredi-la depois que ela se recusou a participar de uma orgia.

A publicação logo foi deletada das redes sociais, mas acabou viralizando e preocupando os seguidores e fãs da modelo. Após a repercussão do caso, ela voltou ao Instagram para agradecer pelas mensagens e informou que já está tomando todas as medidas cabíveis:

- Eu só quero agradecer a cada um que mandou mensagem preocupada comigo. Eu to bem, estou na delegacia tomando as medidas cabíveis. Só quero pedir a compreensão de vocês, quero ficar sozinha, to custando para falar. É uma situação delicada, era a pessoa que eu tava. Não esperava isso. Não quero falar desse assunto. Eu ia casar daqui há três dias, mas acabou. Não preciso nem falar, né? Sem essa possibilidade, já acabou. Que fique claro. É uma situação difícil tudo o que acontece. Se não tava no plano de Deus, não tava. Não quero nada contra ninguém, só justiça. Quem me conhece sabe que eu não calo a boca, ainda mais pra macho. Então, essa Monick dá vida real também, disse ela.

E continuou:

- Eu confesso que minha vontade agora é de sumir, é sentimento de vergonha. Situação vergonhosa. Mas eu falo para vocês, para não se calarem. Não ia me pronunciar agora, porque eu estou exausta, acabei de sair da delegacia. Já fiz o exame de corpo de delito. Eu vi que ele se pronunciou, que tá arranhado, machucado. Realmente, ele deve estar mesmo, porque eu não sou trouxa, claro que eu vou me defender. Quem me viu na Fazenda sabe que eu não sou mosca morta e eu não vou aceitar macho me batendo calada. E eu acho que eu não to errada por isso. Essa marcas é o minímo, porque ele tava me dando chute, to com marca no corpo inteiro. Mas não tenho que provar pra ninguém. Meu caso vou resolver na justiça, meu advogado já está cuidando disso. Já fui na delegacia e já fiz o que tinha que fazer. Eu me sinto na obrigação de vir me defender.

Monick ainda disse estar sendo ameaçada por Roberto:

- Ele está me ameaçando, ameaçou hoje, mandou mensagem para o meu irmão. Dediquei minha vida para esse relacionamento, abri mão do lugar que eu moro, do meu trabalho.. Ele dizendo que não vai pagar cartão que é meu, que ele usava e ele gastou. Além disso, a polícia foi buscar as coisas na casa que a gente morava junto e ele entregou todas minhas coisas assim, todas as bolsas cortadas, todas estragadas. Não ia falar sobre esse assunto, só que tudo tem limite. Eu to desgastada, não dormi.

O rapaz, por sua vez, publicou um vídeo em sua rede social. A publicação também já foi deletada, no entanto, acabou viralizando na internet. Nela, Roberto aparece com o rosto arranhado e alguns hematomas.

- A Monick está dizendo que eu bati nela, eu agredi, ela apanhou. Olha só como está o meu corpo e meu rosto, o quanto eu apanhei. Eu estou registrando esse vídeo para me defender. Não sou uma pessoa da mídia, não apareço muito, não sou famoso, não trabalho com Instagam e estou registrando só para me defender do ocorrido.