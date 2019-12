Kourtney Kardashian revela que ensinou filho a fazer rotina de beleza: Ele adora

19/12/2019 | 13:11



Kourtney Kardashian não esconde ser muito vaidosa e, recentemente, revelou que apoia os filhos a serem da mesma forma! Enquanto filmava sua rotina noturna de cuidados com a pele para um vídeo recente do Harper's Bazaar, a empresária revelou que ensina e incentiva os filhos a cuidarem de suas peles.

- Minha mãe [Kris Jenner] sempre incentivou que nós cuidássemos de nós mesmo. [Ela] sempre nos ensinou, desde crianças, a sair do banho e passar loção. Nos ensinou a raspar as pernas.

A empresária explicou que está trabalhando para passar essas lições da infância para os próprios filhos.

- Mason, eu ensinei a ele toda a rotina de cuidados com a pele. Começamos com máscara, fizemos tudo, anotamos todas as etapas e colocamos na gaveta do banheiro. Ele adora fazer isso e parece que está cuidando da sua pele. Eu acho que é importante ensinar meninas e meninos, como minha mãe nos ensinou, a cuidar de nós mesmos.