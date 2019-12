Prefeitura realiza desocupação em Mauá

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/12/2019 | 12:44



A Prefeitura de Mauá realizou ação de reintegração de posse, na manhã desta quinta-feira (19), em área pública às margens do Rodoanel. O responsável pela invasão do espaço, Antônio Rodrigues Coêlho, 61 anos, construiu sua moradia no local há cinco anos e vivia com sua companheira e filho de 4 meses. Ao lado, montou anexo em que funcionava mercadinho e bar, e mais um barraco dividido em três quartos e dois banheiros, indicados por sexo.

Segundo a vizinhança do entorno, o espaço funcionava para abrigar caminhoneiros. Além disso, ainda segundo a população, Coêlho vendia de forma ilegal lotes do terreno abaixo, no Cannã, por até R$ 40 mil. De acordo com funcionários da Prefeitura, esse espaço pertence ao Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.), e por se tratar de área de risco, está em tratativas para ação de retomada da área.

O Diário apurou com funcionários da administração pública que Coêlho foi notificado da reintegração de posse por quatro vezes, no entanto, o senhor afirmou que nunca foi avisado. “Acordei hoje com o trator derrubando todo o barraco, com minha esposa e filho dentro. Ninguém me falou que tomariam a área”, disse.

Os pertences de Coêlho, assim como sua companheiro e filho, foram levados para casa de uma pessoa conhecida, na Avenida Antônia Rosa Fioravanti, no Jardim Rosina, também em Mauá. “Vou acionar meu advogado e entrar com processo. Me pegaram de surpresa e vou atrás dos meus direitos como cidadão”, afirmou o homem.

No local foram encontradas bebidas alcoólicas, as quais eram comercializadas no bar. Por se tratar de área à beira da estrada, a venda do produto é proibida por Lei (nº 11.705 e nº 6.488), em vigor há 11 anos. Além disso, Coêlho pode responder ainda pro crime ambiental, já que construiu de forma ilegal barracos sob nascentes d''''água.

Funcionários da Prefeitura afirmaram ainda que dentro da construção foi encontrado material de furto, como fiação elétrica e leds de iluminação pública. Segundo engenheiro da Mauá Luz – empresa responsável pela iluminação pública da cidade –, no trecho da estrada 60 postes de luz já foram roubados, além de 6 quilômetros de fio. Cada instalação custa em torno de R$ 3.000, incluindo manutenção e mão de obra, as quais devem ser repostas sem custo adicional.

Conhecida popularmente como ''''gato'''', a fiação era usada para ligar energia elétrica no barraco. “Nunca roubei nem furtei nada. Eu já matei, e paguei pelo crime. Agora estão me acusando de coisas que não fiz. Não roubei. Terão de provar”, disse Coêlho.

O Diário levantou junto a polícia que o homem respondeu por homicídio em 2002, no Guarujá, no litoral paulista. “Fui condenado por cinco anos, cumpri dois e meio e fui liberado por boa conduta. Pago por tudo que faço e assumo. Não tenho nada a esconder”.

A ação de reintegração de posse foi pacífica e contou com auxílio da Polícia Civil e Militar, GCM (Guarda Civil Municipal), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), assistentes sociais, integrantes de secretaria de habitação da cidade e Defesa Civil, que caracterizou a área como de risco alto.

O Diário aguarda retorno da Prefeitura e do Dersa quanto as áreas em questão.