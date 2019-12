Estou confiante que acordo fase 1 com China saia em janeiro, diz Mnuchin

19/12/2019 | 12:34



Secretário de Tesouro nos Estados Unidos, Steven Mnuchin afirmou que está "confiante" de que a "fase 1" no acordo comercial com a China seja assinada já em janeiro. Segundo ele, o documento passa agora por um processo de "revisões técnicas". Durante entrevista à rede CNBC, porém, Mnuchin afirmou que o presidente americano, Donald Trump, ainda tem margem para elevar tarifas contra produtos chineses, caso a iniciativa fracasse.

De qualquer modo, Mnuchin soou otimista durante a entrevista. Ele afirmou que as autoridades americanas estão "preparadas para trabalhar duro" por uma segunda fase no acordo comercial. Além disso, ele disse que continua a projetar que o déficit comercial americano com a China diminua ao longo dos anos, por causa do pacto já anunciado.