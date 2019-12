Avon anuncia fim dos testes em animais em todas as empresas da marca no mundo

19/12/2019 | 11:19



A Avon anunciou nesta quarta-feira 918), que proibirá teste de seus produtos em animais em empresas da marca em todo o mundo. A medida inclui a China, onde os procedimentos eram determinados por lei.

Para lidar com a situação em território chinês, a companhia disse que fará "reformulações nas linhas de produtos e abertura de novos canais de e-commerce que não exijam o cumprimento dos requisitos legais do país para testes em animais".

No Brasil, a Avon não faz testes em animais há três décadas.

No comunicado, que também foi divulgado nas redes sociais, a empresa esclareceu: "A Avon acaba de entrar para a lista da PETA (Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais) de empresas que trabalham para a mudança no mundo. O que isso significa na prática? A Avon, que já baniu prática de testes em animais no Brasil e outras localidades há 30 anos, agora expandiu a prática para todo o mundo".

A Avon anunciou em seu site também que, agora, busca novas certificações de cruelty-free, ou seja, preservando os animais.