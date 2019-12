Saiba como é comemorado o Réveillon pelo mundo

Redação



Para quem segue o calendário gregoriano, o Ano Novo é celebrado na passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas cada país tem suas crenças e tradições. O blog Segredos de Viagem revelou como são comemoradas algumas tradições de Réveillon pelo mundo.

Como é comemorado o Réveillon pelo mundo

Brasil

No Brasil, existe o costume de vestir branco para atrair paz, bem como comer lentilha para trazer sorte e chupar a semente da romã e fazer pedidos antes de colocá-las na carteira. Quem vai a cidades praianas tem o costume de jogar flores para Iemanjá e pular sete ondas fazendo sete pedidos, para que eles sejam realizados no ano que está por vir.

México

Como tradição, os mexicanos que querem viajar no ano que se inicia pegam uma mala vazia e andam com ela pela casa ou dão uma volta no quarteirão para que o ano seja repleto de viagens.

Dinamarca

Neste país nórdico, as pessoas pulam de cadeiras com o intuito de espantar os maus espíritos durante a passagem do ano. A prática acaba se tornando uma festa bem animada.

Itália

Em Roma, pessoas pulam no Rio Tibre desde a Ponte de Sant’Angelo para atrair boa sorte. Em outras cidades da Itália, os locais lançam coisas velhas de suas janelas. Eles acreditam que isso trará felicidade no ano que está por vir.

Japão

Do outro lado do mundo, a celebração de ano novo dura um mês inteiro. As casas são decoradas com galhos de bambu, ameixa e abeto, simbolizando abundância, prosperidade e amor.

No dia 31 de dezembro, os japoneses visitam os templos e também trocam bolinhos de arroz nas cores branco e rosa, que significam boa sorte.

Bulgária

Os tapinhas nas costas anunciam a chegada do novo ano búlgaro. As crianças vão de casa em casa batendo nas costas dos moradores para desejar saúde e riqueza para o próximo ano.

No primeiro dia do ano, os homens se vestem de monstros para espantar os maus espíritos. A vestimenta é chamada de “Kukeri”.

Grécia

Em Atenas, os gregos fazem um bolo com os mesmos ingredientes do panetone e colocam uma moeda de ouro dentro dele. Na virada do ano, o doce é cortado e distribuído entre os participantes da festa. Dizem que quem encontrar a moeda terá sorte durante todo o ano.

Holanda

Durante a passagem do ano, os holandeses fazem a queima de carbureto, que consiste em colocar um produto inflamável e água em uma jarra e tampá-la com uma bola, que, na hora da explosão, vai voar e atingir até 70 metros de altura. A celebração funciona como os fogos de artifício.

Equador

Na passagem do ano do Equador é tradição queimar um espantalho recheado de papéis e também fotografias do ano que passou. A intenção desse ritual é deixar para trás o que não foi bom.

Maiores queimas de fogos de Réveillon ao redor do mundo

