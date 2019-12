19/12/2019 | 11:10



A atriz e cantora Cleo publicou um vídeo em seu perfil oficial do Instagram para fazer publicidade para uma marca de cerveja. Porém, dessa vez, não foi a filha de Glória Pires que roubou a cena, mas sim as unhas da artista, ou melhor, o tamanho dela!

No registro, Cleo aparece segurando a garrafa com longas unhas postiças pintadas com um esmalte neutro. Logo em seguida, os seguidores se dividiram entre críticas e elogios.

Que mulher e que unha linda!, exclamou uma.

Olha, achei o tamanho meio exagerado, mas se você gosta..., escreveu outro.

Acho você linda, mas essas unhas parecem as unhas do Zé do Caixão, comentou um terceiro, comparando com as do cineasta José Mojica Marins.