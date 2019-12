Iate de 28 milhões de reais de Marc Anthony, ex de Jennifer Lopez, pega fogo em Miami

19/12/2019 | 11:10



Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez, passou por um perrengue e tanto na última quarta-feira, dia 18. Isso porque, um iate do cantor pegou fogo em Miami, nos Estados Unidos, segundo informações do jornal Daily Mail. A causa do incêndio não foi revelada.

A publicação afirma que Marc, de 51 anos de idade, estava em Porto Rico com sua turnê OPUS quando a embarcação incendiou. Além disso, fontes locais afirmaram que os bombeiros correram para impedir que o fogo se espalhasse para barcos próximos.

Nas redes sociais, fotos do incidente foram publicadas no perfil oficial do Departamento de Bombeiros de Miami e, conforme as informações divulgadas, duas horas após o início do incêndio, o fogo foi apagado e não houve vítima. No entanto, não foi possível salvar o barco.

Avaliado em sete milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais, o iate possuía cinco cabines com lugar para 12 pessoas, uma jacuzzi, estação de ancoragem para vários jet skis e uma churrasqueira a bordo.