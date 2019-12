Internautas apontam erro em tatuagem de Gabigol e tiram sarro

19/12/2019 | 10:10



Após ter fotos de suas tatuagens publicadas na última quarta-feira, dia 18, o atacante do Flamengo e namorado de Rafaella Santos, Gabigol, viu seu nome envolvido em vários memes e zoeiras na internet. Mas, não foi o desenho ou a arte que surpreendeu os internautas, o que na verdade chamou a atenção dos seguidores foi que uma delas contém um erro grotesco - e é claro que a web não perdoou.

A tatuagem com o suposto equívoco é um trecho da letra do rap Triunfo, do Emicida.

Só de ver o brilho no meu olho os falso já recua, tatuou ele.

Porém, em uma das escritas, a palavra brilho aparece com duas letras B.

Ficou muito Bbom hein, disse um usuário pelo Twitter.

Não dá pra reclamar de um traBbalho como esse, disse outro.

Na intenção divulgar o próprio trabalho, o post que destaca o erro foi feito pelo próprio tatuador, Renato Matos.

Aproveitando aqui pra dizer que eu tatuo caligrafia, caso alguém se interesse, escreveu em sua conta do Twitter, ao lado das fotos de Gabigol.

Logo depois da postagem, o tweet viralizou e várias pessoas começaram a criticar o profissional.

Gente, se eles tem tanto dinheiro, porque não escolheram um tatuador bom?, disse outra.

Até o momento, Gabigol ainda não se pronunciou sobre o caso. Já o tatuador, na última terça-feira, dia 17, respondeu ao próprio tweet, dizendo:

A tatuagem não foi feita por mim, galera, pelo amor, escreveu ele - o que fez com que os internautas ficassem bastante confusos.