Obituário - 19 de dezembro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 15 de dezembro

Maria de Lourdes do Nascimento, 79. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, terça-feira, dia 17 de dezembro

Antonio Uzai, 90. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Autora Alves Elias, 90. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17. Crematório Memorial de Santos (SP).

Ildete de Sousa Teles Pinto, 75. Natural de Seabra (BA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuza Braz Andreos, 72. Natural de Botucatu (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Neide Maria Barbetta Cillani, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Ferreira dos Santos, 69. Natural de Itapetinga (BA). Residia no Parque Santa Rita, em São Paulo (SP). Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Irineu Marcato, 69. Natural de Tabapuã (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Leite Freire, 68. Natural do Porto Seguro (BA). Residia no Jardim das maravilhas, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivonete de Souza Pereira, 66. Natural de Monte Santo (BA). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Conceição, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliude Santana Ribeiro, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raphael Valhe da Silva, 30. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Pizzaiolo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 18 de dezembro

Cacilda Lima Duarte, 85. Natural de Tubarão (SC). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 11 de dezembro

Julio Felix de Jesus, 75. Natural de Ipirá (BA). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 13 de dezembro

Emília Iwai de Oliveira, 79. Natural de Álvares Machado (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, sábado, dia 14 de dezembro

Maria Emília da Silva, 88. Natural de Conceição do Rio Verde (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Margarida Joana de Oliveira, 87. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério Municipal de Guarani D’Oeste (SP).

Cebil Galopini Hummel, 86. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Geraldo Vieira da Silva, 84. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Batistini, em Sã Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Maria José da Silva, 78. Natural de Belo Jardim (PE). Residia em Novo Divinéia, São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Walter Mainardi Filho, 70. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Maria Luzia Motoki Rocha, 74. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

Deusdete Rosa de Oliveira, 71. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 15 de dezembro

Satiko Nonumura Ueno, 78. Natural de Assaí (PR). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Joaquim Antonio do Nascimento, 78. Natural de Floresta (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Olívia Lopes Ribeiro, 75. Natural de Água Boa (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Hilda Sueli dos Santos Pécora, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.



São Bernardo, segunda-feira, dia 16 de dezembro

Joana Ferreira Lima, 95. Natural de Cariús (CE). Residia na Vila Carminha, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Josefa Adalgisa da Silva Souza, 86. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Jovelino Longuino de Siqueira, 83. Natural de Mariana (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Lúcia Mazzoni, 69. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, terça-feira, dia 17 de dezembro

Maria Salomé da Silva Freitas, 90. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Julio Justi, 89. Natural de Raffard (SP). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Edilva Depolli Campanha, 87. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

José Maria dos Santos, 84. Natural de São Pedro do Suaçuí (MG). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).

Orivaldo Mancini, 82. Natural de Ipaussu (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Solange Maria de Souza Lima, 72. Natural de Itamarati de Minas (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).

Mauro Tarcisio Domingues da Silva, 71. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 17, em Santos (SP). Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Angela Maria Barão da Cunha, 85. Natural de Nipoã (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Leandro Marques Garcia, 34. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, domingo, 15 de dezembro

Walter Rubba Vinelli, 93. Natural do Uruguai. Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Leônidas Novaes da Silva, 76. Natural de Quebrangulo (AL). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal.

Abdias João Ferreira, 67. Natural de Sairé (PE). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Francisco das Chagas Araujo, 61. Natural de Redenção (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 16 de dezembro

José Cosmo Belo, 68. Natural de Jataúba (PE). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.