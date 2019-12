Grazi Massafera reposta foto da filha com o pai, Cauã Reymond, e se declara: Pai e mãe babões

19/12/2019 | 09:10



Nada melhor do que celebrar as conquistas em família, não é mesmo? Na tarde da última quarta-feira, dia 18, Cauã Reymond pegou os fãs de surpresa ao divulgar no Instagram um raro momento ao lado da filha Sofia, de sete anos de idade e fruto da relação com Grazi Massafera.

A garotinha trocou de faixa no judô e subiu para a faixa cinza, a segunda na ordem da graduação da arte marcial. Orgulhoso da conquista da filha, o ator publicou uma declaração para lá de fofa sobre o momento especial:

Minha princesa guerreira trocou de faixa. E como pai me emociona ver minha filha já entendendo mesmo tão jovem que vencer é bacana mas o caminho percorrido pra se chegar lá é muito mais importante. Educar, ainda mais ressignificando tanto esse ato nos dias de hoje e sem abrir mão dos grandes valores é muito desafiador mas a gente vai dando nosso melhor por aqui. E ela fez ballet, ginástica, natação e outras tantas coisas mas escolheu o judô como esporte número 1! Feliz que fez essa escolha sozinha... que assim seja sempre, é o que mais desejo, que ela seja livre pra escolher, escreveu Cauã.

Grazi não esteve presente no momento, mas nem por isso deixou de mostrar que também está orgulhosa da filha. Na publicação, enviou emojis de coração e, em seguida, repostou a foto, deixando sua própria mensagem:

Muito orgulho, pequena gigante! Pai e mãe babões, somos! Que deus nos ilumine sempre, disse a atriz.

Quem também se manifestou na publicação foi Mariana Goldfarb, atual esposa de Cauã. Na caixa de comentários da postagem de Grazi, a modelo celebrou a conquista de Sofia:

Que delícia estar aqui, disse Mariana.

Dias antes, Grazi havia publicado a foto de um bilhete deixado de surpresa por Sofia:

Bom dia, te amo mamãe, mais que tudo no mundo, dizia a mensagem.

Um ano muito importante e especial para ela, conhecendo um mundo novo de palavras e formas de se comunicar. Que orgulho dela. Eu trabalhando feito louca e ela deu conta de tudo com tanta sabedoria aos sete anos. Ela me inspira e me emociona todos os dias. A letra diz muito sobre ela!, legendeu Grazi.

Recentemente, Cauã revelou que tirou um tempo do trabalho para dedicar mais tempo à filha, que está em fase de alfabetização. O ator ainda justificou que precisa estar mais próximo de Sofia, já que Grazi está com um ano mais agitado, por conta da atuação como protagonista da novela Bom Sucesso.