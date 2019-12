7 dicas para aproveitar o Ano Novo em The Palm Beaches

Redação



19/12/2019 | 08:48

The Palm Beaches, região que reúne 39 cidades localizadas entre Miami e Orlando, nos Estados Unidos, é palco de vários eventos de Réveillon. Há opções para todos os tipos de viajantes, desde noites de gala até festas em família.

Palm Beaches

Festa de Gala

O hotel The Chesterfield terá um início de ano ostentoso, com seu segundo jantar de gala anual no Leopard Lounge. A festa inclui coquetéis, aperitivos e jantares, seguidos de dança, música ao vivo e brindes com champanhe.

Para aproveitar essa atração, é preciso fazer reserva e desembolsar US$ 350 por pessoa.

Festa à la Donna Summer

A festa celebra a música do disco de Donna Summer, com sua irmã e cantora Mary Gaines Bernard. Ela será realizada no Old School Square Park. A noite começa com queima de fogos em Delray Beach, às 21h.

É possível adquirir os ingressos gerais pelo valor de US$ 20. Já o ingresso VIP custa US$ 200.

Reveillón no The Breakers

Quem quer aproveitar uma festa de gala em um grande salão antigo deve ir ao The Breakers. O tradicional resort de luxo conta com três eventos diferentes nesta ocasião:

O jantar de véspera de ano novo, no Flagler Steakhouse, reúne um banquete com menu especial de três pratos. O preço é fixo: US$ 295 por pessoa.

A noite de ano novo no HMF promete dança, jantar e brindes, com boa gastronomia e entretenimento ao vivo no salão do resort. O valor é de US$ 450 por pessoa, US$ 6.300 para a mesa comum (até 14 pessoas) e US$ 9.000 para a sala VIP Wine (jantar para 20 pessoas). Os interessados devem realizar reservas.

O baile de fantasia de Réveillon será realizado no salão de festas Ponce de Leon. O evento vai contar com baile de gala, um jantar, acompanhamento de vinhos open bar, música ao vivo e buffet de café da manhã. O preço é de US$ 650 por pessoa para hóspedes e membros do hotel. Já para os convidados externos, o valor sobe para US$ 750. Vale destacar que o local também exige reserva.

Festa da gala

O luxuoso hotel Eau Palm Beach promove uma festa de gala para quem quer comemorar o Réveillon ao maior estilo da década de 1920. Gastronomia, música, dança e bebidas são algumas das atrações.

O valor é de US$ 385 para maiores de 21 anos e US$ 310 para visitantes de 16 e 20 anos.

Festa do Pijama

As crianças também celebram e fazem sua própria comemoração de pijamas no Eau Palm Beach, com decoração de fronhas e lençóis, show de mágica e de balão, além de open bar de comidas e doces. O preço gira em torno de US$ 150 por pessoa.

Ano Novo na praça

Para quem está procurando por um Reveillón ao ar livre e de forma mais acessível, a Rosemary Square promoverá shows gratuitos na praça, no coração de West Palm Beach.

Concerto de Viena no Kravis Center for the Performing Arts

É possível entrar em 2020 com a Era de Ouro de Viena, em uma celebração com muita música e dança. O espetáculo é apresentando pela Strauss Symphony of America e pelo National Ballet of Hungary, em 1º de janeiro. Os ingressos custam a partir de US$ 35.

25 cidades para conhecer nos Estados Unidos

Nova York, Washington e Las Vegas são algumas boas opções de cidades para conhecer nos Estados Unidos. Com um destinos ecléticos, que oferecem opções para variados tipos de viajantes, o país atrai turistas com atrações bacanas em diferentes épocas do ano. Confira a lista e lugares que o Rota de Férias preparou para te ajudar a montar a próxima viagem para os EUA.