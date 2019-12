Fluminense abrirá participação brasileira na Sul-Americana em 4 de fevereiro

19/12/2019 | 08:20



A Conmebol divulgou na noite de quarta-feira a tabela da primeira fase da Copa Sul-Americana e determinou o Fluminense como primeiro clube brasileiro a entrar em campo pela competição. Será em 4 de fevereiro, quando o time receberá o Unión La Calera para o confronto de ida da série.

Os duelos de ida da etapa inicial da Sul-Americana estão divididos em duas semanas. Na primeira, além do Fluminense, vão jogar Vasco (dia 5, em casa, contra um clube boliviano), e Atlético Mineiro (dia 6, na Argentina, diante do argentino Unión de Santa Fe).

Na semana seguinte, outros três brasileiros vão atuar pela Sul-Americana. O Goiás vai ao Paraguai encarar o Sol de América, no dia 11, o Bahia receberá o paraguaio Nacional, no dia 12, e o Fortaleza estará na Argentina para enfrentar o Independiente no dia 13.

Os jogos de volta da primeira fase da Sul-Americana também estão divididos em duas semanas. Fluminense, Vasco e Atlético-MG entrarão em campo nos dias 18, 19 e 20, respectivamente, enquanto Goiás, Bahia e Fortaleza vão jogar nos dias 25, 26 e 27.

A final da Sul-Americana em 2020 será disputada na cidade argentina de Córdoba, no Estádio Mario Alberto Kempes.

Confira os jogos dos clubes brasileiros na primeira fase:

04/02 - 21h30 - Fluminense x Unión la Calera

18/02 - 19h15 - Unión la Calera x Fluminense

05/02 - 21h30 - Vasco x Bolívia 4

19/02 - 21h30 - Bolívia 4 x Vasco - 21h30

06/02 - 21h30 - Unión-ARG x Atlético-MG

20/02 - 21h30 - Atlético-MG x Unión

11/02 - 21h30 - Sol de América x Goiás

25/02 - 21h30 - Goiás x Sol de América

12/02 - 21h30 - Bahia x Nacional-PAR

26/02 - 19h15 - Nacional-PAR x Bahia

13/02 - 21h30 - Independiente x Fortaleza

27/02 - 21h30 - Fortaleza x Independiente