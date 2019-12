Aquecimento global gera perdas de R$ 7,4 bi na região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



19/12/2019



Além do impacto direto que o aquecimento global gera na natureza, como na Amazônia, que sofreu com incêndios no início deste ano, a economia do Grande ABC também sofre com a elevação da temperatura. Nos próximos dez anos, as perdas no PIB (Produto Interno Bruto) dos setores de serviços e industrial podem chegar a R$ 7,4 bilhões. O montante é equivalente a 6,23% do total da soma das riquezas produzidas na região, que chegou a R$ 118,6 bilhões em 2017 – dado mais recente divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O levantamento é do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

A projeção do índice nas sete cidades foi feita com base em metodologia utilizada pela OIT (Organização Internacional de Trabalho) para medir reflexos na produtividade por estresse térmico nos setores de agricultura, construção, indústria e serviços em diversos países. Considerando que o planeta deve ficar pelo menos 1,5º C mais quente nos próximos anos, o fator deve impactar diretamente nas horas de trabalho.

Segundo o estudo, entre 2020 e 2030, a indústria do Grande ABC deve perder R$ 1,9 bilhão, enquanto que, o setor de serviços, R$ 5,5 bilhões. O coordenador do Conjuscs, Jefferson José da Conceição, um dos responsáveis pelo levantamento, explica que o estresse térmico é “o conjunto de efeitos de uma temperatura mais alta nos seres humanos, que são tanto físicos quanto psicológicos e reduzem a produtividade no trabalho”, disse.

Portanto, o cenário fruto das mudanças climáticas agrava ainda mais a perspectiva de recuperação do Grande ABC pós-crise econômica. Isso sem falar na desindustrialização. “Se hoje nós já vemos a realidade da nossa região com o esvaziamento industrial, com a situação do estresse térmico tende a piorar ainda mais”, afirmou a pesquisadora e mestranda Gisele Yamauchi, também responsável pelo estudo, feito em conjunto com o mestrando Gustavo Kaique de Araújo Monea e a assessora da CUT (Central Única do Trabalhador) na secretaria de Meio Ambiente Vania Viana.

Gisele afirmou que a perda é maior em serviços por causa da mudança do perfil econômico da região, o que também foi observado pela OIT na América do Sul. “Principalmente na geração de emprego na região, há uma maior participação do setor de serviços. Isso também é levado em conta no levantamento”, afirmou.

Da Conceição listou que, por mais que a discussão sobre aquecimento global seja feita em nível mundial, o poder público municipal também pode fazer a sua parte, principalmente focando na educação ambiental. “Promover discussões relativas ao meio ambiente desde a educação infantil e falar sobre preservação são muito importantes. Outra questão é estimular a economia verde. O Grande ABC precisa estar atento a essa discussão porque, com o tamanho da indústria que temos, podemos servir de exemplo na redução de índices de emissão”, afirmou.

EFEITOS

A bióloga e professora da USCS Marta Marcondes explicou que em altas temperaturas o corpo gasta mais energia para manter o organismo, podendo “baixar a pressão e até mesmo afetar o metabolismo”.

Marta também falou sobre a urgência de preservar a natureza da região, que inclusive tem presença de áreas de manancial e Mata Atlântica, o que ajuda na umidade do ambiente. “Temos que repensar a vocação da região. Temos indústrias que ficaram aqui por décadas, como a Ford, e simplesmente viram as costas e vão embora quando convém. Precisamos utilizar tripé econômico, ambiental e social com empresas que realmente são parceiras da região”, disse. “Nossa saúde depende da saúde do meio ambiente e, para isso, precisamos mudar nossas atitudes.”