Santo André quita R$ 238 milhões das dívidas de curto prazo

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



19/12/2019 | 07:52



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), sustentou que o governo quitou R$ 238 milhões do total de R$ 327 milhões de dívidas a curto prazo deixadas pela gestão anterior. Em balanço do terceiro e penúltimo exercício de mandato à frente do Executivo, o tucano reiterou que o valor de R$ 89 milhões restante deste passivo, já negociado desde 2017 com empresas terceirizadas que prestam serviços ao Paço, terá pagamento integral até dezembro de 2020. “Todos os credores têm parcelamento e os acordos firmados serão pagos no período dos quatro anos”, alegou.

Paulo Serra pontuou que a Prefeitura acumulava débitos que atingiam R$ 5 bilhões no começo da gestão, incluindo no pacote a dívida da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), equalizada com a concessão de parte dos serviços, e precatórios. “A redução do passivo foi de 80%. Hoje a cidade deve um pouco mais de R$ 1 bilhão, é muito significativo. A Depre (Diretoria de Execução de Precatórios, órgão ligado ao Tribunal de Justiça) nos notificava mencionando que teríamos que pagar 21% da receita. Passou agora para 7%. Caíram dois terços.”

O tucano reforçou que, com a adoção de medidas de austeridade fiscal e encolhimento do passivo, a cidade tem recuperado a capacidade de investimento e voltou a obter crédito junto a instituições financeiras, a exemplo de empréstimos acertados na Caixa, de R$ 60 milhões, e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), de US$ 25 milhões, além da operação em trâmite junto à CAF (Corporação Andina de Fomento), de US$ 50 milhões. “Para esses organismos internacionais, a questão de credibilidade é sagrada. Não fariam aporte com esse volume se a cidade não estivesse sólida. Mostramos caminho novo. O rating (classificação de risco) era E, passou por D e C. Hoje está em BB. Falta apenas um degrau para Santo André voltar à nota A, situação que não conseguiu nos últimos 15 anos. Mais um aspecto que consolida esse modelo foi a aprovação do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do primeiro ano (2017), que vinha de um histórico de rejeições.”

O chefe do Executivo admitiu que o volume de débitos atrasou o plano de metas em pelo menos seis meses. Segundo ele, a cúpula do Paço tinha ciência do tamanho do rombo, porém, encontrou dificuldades diante do que considerou máquina travada. “Nossa missão era trocar dívida por investimento. No momento que passamos a ter linhas de crédito para construir creche, viaduto, asfalto, isso muda completamente a característica da cidade. Mas queríamos ter iniciado 2019, por exemplo, já com tudo arrumado. Ficou ajustado em meados de junho. A partir do segundo semestre deste ano (alcançamos) aquele planejamento inicial de retomar quantidade de obras, pacote de intervenções mais robusto, do Parque Miami, Paranapiacaba à Utinga.”

Governo credencia mais duas creches

No balanço do período, Paulo Serra anunciou o credenciamento de mais duas creches no pacote junto ao Ministério da Educação, por meio do programa Proinfância. A efetivação do cadastro se deu na sexta-feira. “A previsão é que as duas unidades sejam aprovadas até o fim do ano (pela União)”, disse o tucano, em estimativa otimista da análise burocrática da pasta. De acordo com estudo do Paço, um dos equipamentos catalogados deve ser implantado em Utinga. A outra estrutura tende a ser erguida na região do Camilópolis.

Eram até então dez creches em parceria com o governo federal, hoje nas mãos de Jair Bolsonaro (PSL). São cinco já inauguradas e outras cinco com perspectiva de entrega em 2020 – a última a ser concluída foi do Jardim Rina, na semana passada. Estão em construção as unidades do Guaratinguetá I, Jardim Santo André II, Mirante I, Tamarutaca e Parque Erasmo, com promessa de zerar o deficit de vagas. O investimento deste bloco supera R$ 50 milhões na totalidade. O programa teve começo ainda no governo Aidan Ravin (Podemos, 2009-2012), contudo, sofreu com paralisações.

O prefeito ponderou que a cidade quase perdeu o repasse devido a imbróglios internos. “Estava em andamento, mas tínhamos perdido praticamente 70% do projeto, por não prestar contas (adequadamente) e pela capacidade de pagamento (insuficiente). Havia três obras paradas e outras sete tinham sido descredenciadas. O ministério falou para tirar Santo André (da lista). Recuperamos na unha”, frisou, dando crédito à atuação de Edgard Brandão (PSDB), então assessor especial de gabinete e hoje secretário executivo do Consórcio Intermunicipal.