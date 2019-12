Bancada se divide sobre fundo eleitoral

Raphael Rocha



19/12/2019 | 07:47



O Congresso Nacional votou na noite de terça-feira o orçamento federal para o ano que vem, estipulando R$ 2 bilhões em recursos públicos para a composição do fundo partidário, dinheiro que vai irrigar campanhas eleitorais no ano que vem. A bancada do Grande ABC é composta por dois parlamentares: Alex Manente (Cidadania) e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT). E eles tiveram posturas diferentes na votação. Enquanto o petista votou a favor, Alex foi contra a instituição do fundo. “Em um País que está saindo da crise e com recursos já limitados para educação e saúde, é um absurdo aumentarmos o dinheiro para campanhas. Por sorte, conseguimos barrar a ideia inicial, que previa um gasto de R$ 3,8 bilhões”, disse Alex.

Possibilidades

A cúpula estadual do partido Novo não liberou o lançamento de uma candidatura própria à Prefeitura de São Bernardo – a sigla estipula algumas regras aos filiados para apostas eleitorais. Porém, o martelo ainda não foi batido. Isso porque há movimentações para filiação do vereador Mauro Miaguti (DEM), vice-presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) são-bernardense. Há uma divisão, por ora, na legenda: parte que defende um projeto solo em 2020 e outra que quer aliança com o prefeito Orlando Morando (PSDB), que buscará a reeleição no ano que vem.

Chapão

O PSDB de Santo André se prepara para ter chapa com diversos candidatos com alto potencial eleitoral na corrida por vagas na Câmara no ano que vem. Para engrossar a lista, estão quase certas as filiações de Marcos Pinchiari (PTB) e Evilásio Santana, o Bahia (DEM). Pinchiari, hoje suplente, exerceu boa parte do mandato desta legislatura. Bahia obteve boa votação, mas o DEM não conseguiu atingir o quociente eleitoral para assegurar uma cadeira na casa.

Críticas

Pré-candidato do PSD à Prefeitura de Diadema, o secretário de Obras de Ribeirão Pires, Taka Yamauchi, utilizou as redes sociais para criticar a decisão dos vereadores diademenses em aplicar lei antiga para instituir, já nesta legislatura, o 13º salário. “Uma total imoralidade, esse recurso poderia ser devolvido pela Câmara aos cofres públicos e ser utilizado nos interesses da população. Vejam bem os nomes que hoje estão como vereador, para ver se merecem o seu voto em 2020.”

Vanessa no MDB

Bruno Gabriel, que atua no gabinete do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e é coordenador do partido na região, não descartou ter a ex-deputada Vanessa Damo como prefeiturável em Mauá no ano que vem. Ela, no fim de semana, voltou a se filiar ao MDB, partido pelo qual exerceu seu segundo mandato na Assembleia Legislativa e concorreu à Prefeitura em 2012. Segundo o dirigente, o convite para o regresso, inicialmente, envolve a divisão de tarefa de montar os diretórios do MDB na região com objetivo de ter candidaturas competitivas no ano que vem.

Aceno

Pré-candidato do PSD à Prefeitura de Mauá, o ex-juiz de direito João Veríssimo fez aceno público para o deputado federal Alex Manente (Cidadania). Recentemente, os dois participaram de atividade com judocas em Mauá e Veríssimo elogiou a atuação do parlamentar, em especial por batalhar pela prisão após condenação em segunda instância. Recentemente, Veríssimo anunciou adesão do Podemos ao projeto político – na cidade, a sigla é liderada por Evandro Egrégora, que foi vice de Clóvis Volpi em 2016.