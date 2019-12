Convênio de S.Bernardo com Estado garante R$ 270 mil

Da Redação



19/12/2019 | 07:22



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), garantiu que o Estado vai aportar R$ 270 mil em investimentos do Estado na execução de projetos na área de turismo da cidade. O convênio, que autoriza o repasse dos recursos, foi oficializado ontem junto ao governador João Doria (PSDB) e à deputada estadual Carla Morando durante a realização do 2º Seminário de Gestão Pública, realizada Expo São Paulo, na Capital.

Os recursos, repassados ao município por meio do Dadetur (Departamento de apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos de São Paulo), fazem parte dos investimentos obtidos por São Bernardo após a cidade obter, no início do ano, o título de MIT (Município de Interesse Turístico).

“Com esse recurso, assegurado hoje (ontem) com o governador João Doria, vamos investir ainda mais neste segmento, oferecendo mais infraestrutura aos nossos turistas, além de consolidar nossa cidade como a Capital do Turismo Industrial”, afirmou o prefeito Orlando Morando. “Esse investimento no turismo de São Bernardo permitirá ainda que o município impulsione a economia local, atraindo visitantes e investidores de diversas regiões do País.”

Com a liberação do repasse autorizado pelo governo do Estado, São Bernardo dará início ao projeto de revitalização do Centro de Informações Turísticas do município, instalado na Cidade da Criança. O montante servirá ainda para a construção do Gabinete da Prefeita Mirim também a ser construído no espaço do parque de diversão. “Com essa revitalização, São Bernardo passa a oferecer estrutura melhor para acolher seus turistas”, destacou Fernando Bonisio, diretor de Turismo e Eventos da Prefeitura de São Bernardo.

Em novembro, o município foi reconhecido como um dos Top Destinos Turísticos de São Paulo. Após julgamento de comissão julgadora e ampla votação popular, o município foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor do Estado na categoria estudos e intercâmbio.

OUTROS AVANÇOS

Para 2020, a administração municipal prevê ainda a construção do Centro Turístico de São Bernardo, que irá acomodar a sede do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), o São Bernardo Convention & Visitors Bureau, o departamento de Turismo, o Centro de Acolhimento ao Turista, o Welcome Center do Turismo Industrial (que contará com showroom das empresas participantes), a Sala de Capacitação e Auditório. Para construção do equipamento, a Prefeitura irá utilizar o repasse anual de R$ 700 mil enviado pelo Estado para Municípios de Interesse Turístico.