Culinária carioca

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



19/12/2019 | 07:15



Além dos atrativos turísticos, o Rio de Janeiro também é conhecido internacionalmente por sua rica e diversificada gastronomia, com cardápios contemporâneos, mas com toque especial da culinária típica carioca. Os frutos do mar, porém, são uma quase unanimidade entre os restaurantes.

A variedade permite aos turistas degustar porções e pratos mais simples nos quiosques espalhados pela orla e até nos mais sofisticados. Alguns desses restaurantes mais refinados estão localizados em hotéis, shoppings e nas avenidas à beira-mar das zonas Sul e Oeste.

A vantagem de almoçar ou jantar em um quiosque é a oportunidade de apreciar a vista deslumbrante para o mar, com os pés na areia. Aproveite o calor da estação para apreciar porções leves, drinques refrescantes e pratos variados.

SABOR PERUANO

Inaugurado em setembro deste ano, o La Carioca Cevicheria, localizado na praia do Leblon, na Zona Sul, não deve em nada para os restaurantes mais chiques. Afinal, o quiosque é uma extensão do Restaurante La Carioca, com unidades no Jardim Botânico e em Ipanema.

De dia, a casa recebe o público que frequenta a praia em suas diversas tendas espalhadas em seu entorno. À noite, moradores e turistas descolados disputam cada metro quadrado para petiscar e beber com os amigos ou familiares.

Os ceviches, especialidade da casa, combinam bem com o verão, por ser um prato frio. No cardápio, experimente o clásico (R$ 35), que é produzido com peixe branco, leite de tigre, cebola roxa, pimenta, coentro e limão) ou o mixto (R$ 43), com peixe branco, camarão, vieira, polvo, lula, cebola-roxa, coentro, pimenta e limão. Segundo o supervisor da casa, Moisés Salazar, os ceviches receberam versão “acariocada”, contendo algumas inspirações dos proprietários, após viagens que eles fizeram ao redor do mundo para surfar.

Entre os pratos principais, há opções que vão desde a tradicional feijoada, passando pelo italianíssimo nhoque, até o poke clássico havaiano. Os valores variam de R$ 32 a R$ 150. Se busca opção leve e saudável, experimente o Quinoto de Camarones (R$ 54), que vem com uma quantidade generosa de camarões, creme de leite, queijo parmesão, aspargos, cogumelos e aji amarillo.

ALMOÇO DE CAMAROTE

Outra opção de quiosque para curtir o Rio neste verão é o Mureta do Leme, localizado no canto esquerdo da praia de mesmo nome. A casa também tem porções simples até pratos mais refinados.

Chama a atenção a possibilidade de visualizar toda a praia do Leme, a partir das mesas. É como almoçar de camarote, observando o vaivém de banhistas e surfistas tomando ‘caldo’ ou pegando ondas tubulares.

O ambiente tem música mecânica durante o dia e, a partir das 17h, conta com música ao vivo, com canções da MPB, rock e pagode. O entardecer visto a partir do quiosque é deslumbrante e vale boas fotos.

Para petiscar, o Mureta do Leme tem queijo coalho com melaço de cana (R$ 19,90) e bolinho de feijoada (R$ 34,90) e porções tradicionais. O filé de salmão grelhado (R$ 45,90) faz sucesso entre a clientela. A posta do peixe vem acompanhada por salada verde, cuscuz marroquino, molho de mostarda e mel.

Do Leme ao Pontal é o título da carta de drinques do Mureta do Leme, parafraseando a célebre música de Tim Maia. Isso porque cada bebida leva o nome de uma praia, que vai do Leme, passando por Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca até o Pontal. Todos eles custam R$ 27,90.

DELÍCIAS ITALIANAS

Para quem gosta de uma gastronomia mais refinada e contemporânea, o novíssimo Pecorino Bar & Trattoria, localizado no badalado Barra Shopping, é especializado na culinária italiana. É a primeira loja da rede no Estado do Rio de Janeiro (no Grande ABC há duas unidades, no Golden Square Shopping, em São Bernardo, e no Shopping ABC, em Santo André).

A unidade carioca tem ambiente agradável. Aliás, vários ambientes. O preferido pelas famílias com crianças é a área externa, que é anexada ao parque verde do shopping e a um pequeno lago, por conta dos brinquedos disponíveis.

Antepastos e bruschettas saborosas dão as boas-vindas no cardápio. Peça um mix de bruschettas para que você possa degustar as quatro opções oferecidas. Os carpaccios também são uma boa pedida. Experimente o Di Manzo (R$ 39), com fatias finas de mignon crú com molho à base de azeite, mostarda e parmesão acompanhado de torradinhas.

Fettuccines, raviolis, espaguetes, penne e fusilli integram as massas oferecidas pela casa. Os pratos variam de R$ 43 a R$ 69. Destaque para Ravioli di Formaggio di Capra (R$ 58), preparado com ravioli de queijo de cabra, com molho de tomates e orégano fresco. O cardápio, supervisionado pelo chef Willame Serra, também traz opções de nhoque e risotos.

TRADIÇÃO BRASILEIRA

Localizado dentro das instalações do Hotel Laghetto Stilo Barra Rio, na Barra da Tijuca, o restaurante Brasileirinho, como o próprio nome sugere, é especializado em iguarias brasileiras, mas com um ‘quê’ contemporâneo.

Com cardápio renovado há dois meses pelo chef André Luiz de Nazareth, a casa se preocupa em oferecer pratos bem elaborados. Eles têm excelente apresentação e vêm temperados na medida certa. Aos sábados, na hora do almoço, o público em geral e os hóspedes podem aproveitar a tradicional feijoada carioca ao som de um grupo de chorinho.

O cardápio é enxuto, o que facilita na hora da escolha. Camarões caipira (R$ 28), salada crocante (R$ 35) e carpaccio de carne (R$ 39) são opções de entrada.

Entre os pratos principais, há carnes, peixes, aves, massas e risotos. A picanha do chef (R$ 68) vem grelhada, acompanhada de arroz branco, batata portuguesa, farofa e vinagrete.