Ribeirão Pires recebe R$ 6 mi do Estado para obras estruturais

Da Redação



19/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires e o governo do Estado assinaram, ontem, convênios que somam R$ 6 milhões em investimentos direcionados à infraestrutura da cidade.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado, o município receberá R$ 5 milhões para obras de recapeamento de toda a extensão da Avenida Francisco Monteiro (do Centro ao bairro Santa Luzia), da Avenida Professor Antônio Nunes e de trecho da Avenida Kaethe Richers (até a divisa com Rio Grande da Serra).

O outro contrato se refere à liberação de R$ 90 mil para a segunda etapa do Parque Linear da Avenida Prefeito Valdírio Prisco – que vai do Jardim Panorama até a altura da Vila Conceição. A primeira fase de obras foi entregue em julho e conta com dois quilômetros de percurso para caminhada e academia a céu aberto – o canteiro central foi revitalizado e trecho da via recebeu recapeamento, beneficiando 70 mil pessoas da cidade.