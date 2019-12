Confira o que há de melhor para fazer no Rio de Janeiro

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



19/12/2019 | 07:05



Com a chegada do verão, no domingo, o Rio de Janeiro torna-se um dos destinos mais desejados para as férias. O Diário selecionou passeios que vão além das praias, desde os cartões-postais tradicionais até opções para quem tiver a sorte de permanecer mais tempo na Cidade Maravilhosa

Guia de viagem

COMO IR

De carro, de Santo André, pela Via Dutra são 458 quilômetros até o Rio de Janeiro, o que dá cerca de seis horas de trajeto. De avião, o voo dura uma hora. De 20 a 25 de dezembro, por exemplo, há voos a partir de R$ 633.

O QUE VISITAR

CRISTO REDENTOR

Endereço: Rua Cosme Velho, 513 – Santa Teresa

Telefones: (21) 2558-1329 / (21) 2492-2252 / (21) 2492-2253

Embarque: Van Paineiras

Valores: Adultos R$ 46 (alta temporada) | R$ 31 (baixa temporada). Crianças de 5 a 11 anos R$ 16. Idosos acima de 60 anos, brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil R$ 8.

Horário de embarque: Diariamente das 8h às 18h.

Informações: www.cristoredentoroficial.com.br e www.paineirascorcovado.com.br



BONDINHO PÃO DE AÇÚCAR

Endereço: Avenida Pasteur 520 – Urca

Telefone: (21) 2546-8433

Horário de funcionamento: das 8h às 21h, com encerramento da bilheteria às 19h50.

Valores: Bilheteria Local - Inteira - R$ 116 / Meia - R$ 58 | Autoatendimento e site oficial: Inteira - R$ 104,40 / Meia – R$ 52,20

Informações: www.bondinho.com.br

RIO STAR

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 455 – Porto Maravilha (Centro)

Telefone: (21) 9 9815-4973

Horário de funcionamento: das 10h às 18h

Valores: R$ 70 (turistas), R$ 49 (moradores) | R$ 290 (cabine exclusiva com embarque prioritário)

Informações: www.riostar.tur.br

ONDE COMER

LA CARIOCA CEVICHERIA

Endereço: Praia do Leblon, próximo ao Posto 11, altura da Rua Almirante Guilhem

Telefone: (21) 9 8215-3758

Informações: www.lacarioca.com.br

MURETA DO LEME

Endereço: Avenida Atlântica (canto esquerdo da Praia do Leme)

Telefone: (21) 3148-6748

PECORINO BAR & TRATTORIA

Endereço: Avenida das Américas, 4666 - Barra da Tijuca (Barra Shopping)

Telefone: (21) 3520-0186

Informações: www.pecorino.com.br

RESTAURANTE BRASILEIRINHO

Endereço: Rua Marcelo Roberto, 65 – Barra da Tijuca (Hotel Laghetto Stilo Barra Rio)

Telefone: (21) 3509-9000

Informações: www.laghettohoteis.com.br/hoteis/rio-de-janeiro/stilo-barra-rio

ONDE FICAR

HOTEL LAGHETTO STILO BARRA RIO

Endereço: Rua Marcelo Roberto, 65 - Barra da Tijuca

Telefone/Reservas: (21) 3509-9000 | (21) 9 9029-3955

Informações: www.laghettohoteis.com.br/hoteis/rio-de-janeiro/stilo-barra-rio

WINDSOR FLORIDA HOTEL

Endereço: Rua Ferreira Viana, 81 – Praia do Flamengo

Telefone: (21) 2195-6800

Informações: www.windsorhoteis.com