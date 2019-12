Mauá vai terceirizar serviço oftalmológico para suprir demanda

Aline Melo

A Prefeitura de Mauá publicou edital para contratação de empresa para prestação de serviços especializados em oftalmologia para execução de atividades complementares ao SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com o documento, a cidade conta com demanda reprimida de 6.281 pessoas que aguardam por consultas e exames. O número pode ser ainda maior, considerando que há indivíduos que sequer procuram a rede pública justamente pela demora para conseguir atendimento.

A licitação justifica que a administração reconhece a insuficiência da rede municipal, que disponibiliza 2.208 consultas ao ano por meio do Cemma (Centro de Especialidades Médicas de Mauá), complementadas por 6.321 atendimentos anuais disponibilizados pelos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) Mauá e Santo André. A Prefeitura não informou quanto pretende gastar pela contratação dos serviços. O contrato terá prazo de vigência de 12 meses.

O edital estima a contratação de serviços que ofertem 19 profissionais, 51,2 mil consultas, 8.204 mapeamentos de retina e 1.417 gonioscopias, exame específico para identificação de glaucoma. A administração, no entanto, se desobriga de contratar os serviços em sua totalidade durante a vigência do contrato.

A Prefeitura alega que a contratação de instituição privada para participação complementar ao SUS de Mauá foi solicitada “em função da imprescindível obrigação de prover solução para atender, de forma segura, eficaz e eficiente, ao interesse público local, satisfazendo desta forma as necessidades de saúde da sociedade mauaense, principalmente quanto à priorização e à execução de ações relacionadas à prevenção de estados conducentes à cegueira e à incapacidade visual”.

Entre os moradores, a expectativa pela oferta dos serviços é grande. A assistente social Lucineia Leal, 45 anos, residente do bairro Jardim Mauá, desistiu de esperar por atendimento na rede pública e, há vários anos, se consulta com oftalmologistas particulares. Da última vez em que tentou o atendimento pelo SUS, passou-se um ano entre a data do seu pedido na UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência e a disponibilização da vaga. “Após esperar três meses, paguei pela consulta”, explicou. Desde então, anualmente, o acompanhamento é feito com médicos particulares. Lucineia gasta cerca de R$ 350 entre consulta e óculos. Se pudesse contar com o SUS, ao menos R$ 100 da consulta e exames seriam economizados. “Como classe trabalhadora, qualquer valor que saia do orçamento mensal faz falta”, pontuou.

A comerciante aposentada Zélia Silva, 65, mora na Vila Magini e também já desistiu de aguardar pelo atendimento público. Há mais de dez anos, todas as suas consultas são feitas com médicos particulares ou por meio de convênios. “A última vez que tentei pela UBS esperei quase seis meses. Não me chamaram e eu fui na rede particular. Se não demorasse tanto, com certeza ia preferir me consultar pelo SUS.”

Carreta oferece atendimento odontológico

Desde o dia 10 de dezembro, está estacionada na Praça 22 de Novembro, no Centro de Mauá, a Carreta Sorria Mauá. O equipamento conta com dez dentistas que realizam até 120 atendimentos por dia, como obturações, limpezas, extrações, entre outros serviços. O veículo fica no local até sábado. Os atendimentos ocorrem das 9h às 21h, sendo que das 9h às 11h são feitos as fichas e cadastros. Podem se dirigir ao local qualquer morador da cidade, com ou sem encaminhamento médico.

A dona de casa Valíria Pinheiro, 45 anos, moradora do Jardim Zaíra 3, soube da ação por uma rede social e se dirigiu ao Centro da cidade na tarde de ontem na esperança de finalizar tratamento odontológico iniciado há mais de seis meses na UBS (Unidade Básica de Saúde) do seu bairro. “Não sei se vou obturar ou extrair. Tenho sentido dores, mas lá no posto de saúde está sempre faltando material para o atendimento”, lamentou. A munícipe aprovou a iniciativa da Prefeitura. “Aqui é um local de fácil acesso. Achei bom. Pode até demorar o atendimento, mas vai resolver”, concluiu.

Entre hoje e domingo, das 8h às 20h, outra carreta, a Consulta em Dia, vai ficar estacionada na Avenida Portugal para eferecer atendimento clínico aos munícipes. Já o Trailer da Saúde percorre os bairros realizando triagens e pré-atendimentos. Os serviços voltarão em janeiro, após as festas de fim de ano, e devem atuar de forma itinerante em 2020.

A Carreta Sorria Mauá foi contratada por meio de chamamento público. A administração prevê investir R$ 250 mil neste ano com o serviço e beneficiar 1.500 pessoas. Para a Carreta Consulta em Dia, a Secretaria da Saúde realocou profissionais, sem custos adicionais. O veículo foi cedido por comodato.