Vem chegando o verão

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



19/12/2019 | 07:00



É madrugada no Rio de Janeiro. Chove torrencialmente e os termômetros registram inacreditáveis 17ºC, temperatura típica de uma noite ‘fresca’ de Campos do Jordão (São Paulo). O frio é algo impensado em uma cidade em que a temperatura média anual fica na casa dos 30ºC a 35ºC, mas que facilmente chega aos 40ºC neste verão que se aproxima. Mas neste fim de primavera é assim mesmo. E o Rio dormiu mais cedo. O movimento é quase zero nas ruas da Barra da Tijuca, onde todos os quiosques e restaurantes estão fechados.

O dia amanhece. E as janelas revelam um outro Rio de Janeiro, com suas belas paisagens que conhecemos dos comerciais, dos filmes e das novelas da TV. Sol escaldante, mar azul-turquesa e os cariocas e turistas aproveitando as primeiras horas da manhã para se exercitar, caminhar, correr, surfar ou andar de bike, patins ou patinetes.

A Cidade Maravilhosa vem se preparando para receber milhares de visitantes que devem chegar às suas praias a partir de domingo, dia 22, quando oficialmente começa a temporada de verão. A expectativa da Riotur (Empresa de Turismo do Rio de Janeiro) é superar total de 1,4 milhão que foi ao destino na temporada passada.

Movimento que já vem sendo registrado desde setembro, principalmente nas orlas das zonas Sul e Oeste. Bares, restaurantes e quiosques à beira-mar já vêm recebendo turistas brasileiros e estrangeiros em busca de um lugar ao sol, diversão, rodas de samba, azaração e uma boa gastronomia típica carioca.

ATRATIVOS TRADICIONAIS

Prega o dito popular que “quem vai ao Rio e não conhece o Cristo, então não foi ao Rio”. Realmente é difícil ir à cidade e deixar de conhecer (ou visitar novamente) o Cristo Redentor, estátua localizada no alto do Morro do Corcovado, a 710 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca.

Do alto do Cristo pode-se apreciar uma das mais belas vistas da cidade. Ao todo são 220 degraus que levam até os pés da famosa estátua, eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo em 2007, mas que conta, na reta final, com o auxílio de escada rolante. O monumento é acessível via trem, carro ou vans. As vans saem do Largo do Machado, Praça do Lido, Barra da Tijuca e Paineiras. Os valores do ingresso mais o transporte variam entre R$ 31 e R$ 108, considerando o ponto de partida e a distância.

Quem nunca ouviu falar de Albert Einstein, Bob Marley, John Kennedy, Tina Turner, Robert de Niro, príncipe Harry, Natalie Portman e Malala? E o que eles têm em comum com o Rio de Janeiro? Todas essas celebridades visitaram e amaram passear em outro conhecido atrativo turístico do Rio, o Bondinho Pão de Açúcar. Aliás, um dos cartões-postais mais visitados do mundo.

O passeio de teleférico por si só já valeria a viagem, mas o complexo turístico oferece um variado conjunto de atrativos, o que torna a experiência do visitante muito mais completa e inesquecível.

O Bondinho foi o primeiro teleférico a ser implantado no Brasil e o terceiro do mundo. O trecho inicial liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca, numa extensão de 528 metros a 227 metros de altura. Outros 750 metros separam o Morro da Urca do Pão de Açúcar, sendo o ponto mais alto 396 metros acima do nível do mar. Com 106 anos de história e funcionamento, o Bondinho Pão de Açúcar já recebeu mais de 46 milhões de visitantes. O passeio varia de R$ 104,40 (se comprar pelo site) a R$ 116 (entrada no local).

ALÉM DO LUGAR COMUM

Além do ‘lugar comum’, os turistas terão uma infinidade de atrativos que fogem do tradicional sol e mar. Um deles, o qual vale a pena conferir a programação, é a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, onde há apresentações de teatro, música, artes visuais, dança, feiras e festivais. A entrada no espaço é gratuita, mas para os eventos os valores variam.

Caso o período de hospedagem na Cidade Maravilhosa seja maior, reserve um tempinho extra para visitar o Planetário da Gávea, que oferece uma experiência de contato com a astronomia e as ciências de maneira lúdica e interativa. Interessante principalmente se estiver com crianças e jovens. Entrada custa R$ 30.



Rio Star é a grande sensação desta temporada

A grande sensação do verão será a Rio Star, a maior roda-gigante da América Latina, inaugurada no dia 6. Instalada em uma área de 2.500 m² na Orla Conde, localizada no chamado Porto Maravilha, no Centro, o equipamento tem 88 metros de altura e 54 gôndolas adaptadas para pessoas com deficiência e capacidade para até oito pessoas em cada.

Desde que foi inaugurada, a Rio Star passou para o conjunto de cartões-postais da cidade. Apesar dos números impressionantes, ainda está longe da maior roda-gigante do mundo, a Ain Dubai (olho de Dubai), nos Emirados Árabes, que possui 210 metros. A icônica London Eye, em Londres, na Inglaterra, de ‘apenas’ 135 metros de altura, ocupa atualmente o quarto lugar.

A atração oferece vistas únicas da Região Portuária, do Relógio da Central do Brasil, Morro da Providência, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, Ponte Rio-Niterói e Cidade do Samba.

Cada volta completa leva em torno de 18 a 20 minutos com até 432 pessoas. A estrutura pesa 600 toneladas e é equipada com luzes LED para iluminação cênica noturna. As cabines são climatizadas e sonorizadas. O ingresso varia entre R$ 49 (tarifa especial para quem mora na cidade) e R$ 70 para turistas. Ainda, há o valor de R$ 290 para cabine exclusiva com embarque prioritário para até seis pessoas.

O Museu do Amanhã é outro atrativo imperdível, voltado a quem gosta de buscar o conhecimento. Reserve um período inteiro (manhã ou tarde) para apreciar as exposições com mais tranquilidade.

O museu é ambiente de ideias, explorações e perguntas sobre a época de grandes mudanças em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro. O espaço oferece narrativa sobre como poderemos viver e moldar os próximos 50 anos. Uma jornada rumo a futuros possíveis, a partir de grandes perguntas que a humanidade sempre se fez. De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? O bilhete custa R$ 20.



Não faltam alternativas de hotelaria para todos os bolsos

Com opções para todos os gostos (e bolsos), o Rio de Janeiro possui rede hoteleira com valores muito variáveis, desde os mais acessíveis até variedade de hotéis à beira-mar com excelente estrutura e um certo luxo. Mas, nesta época do ano, convém preparar o bolso.

O Hotel Laghetto Stilo Barra Rio, localizado na altura do Posto 7 da orla da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, um dos endereços mais caros da capital fluminense, tem apartamentos com varanda de frente para o mar que oferecem uma visão privilegiada da praia e piscina.

Nesta época do ano, à exceção dos feriados, as diárias saem por R$ 760,24 e incluem café da manhã. As suítes têm 20 m². Para quem gosta de sossego, pode optar pelas suítes voltadas de frente para a Lagoa Marapendi. Cada andar possui um quarto adaptado para pessoas com deficiência. O empreendimento tem espaço kids.

Na praia do Flamengo está o Windsor Florida Hotel, uma das unidades da rede na capital fluminense. O bairro é próximo ao Centro, com fácil acesso a restaurantes, bares, ao bairro da Lapa, reduto boêmio da região central do Rio, e aos principais atrativos turísticos da cidade. A diária para este período custa a partir de R$ 315 e inclui café da manhã.

As acomodações são bem espaçosas e aconchegantes, ótimas para um descanso após curtir as praias e os passeios.

RÉVEILLON

Se a intenção for passar a virada na cidade, para curtir os icônicos fogos em Copacabana, ainda dá tempo, mas é bom se apressar e pesquisar, pois boa parte dos hotéis já está lotada para a data. O Windsor ainda tem disponibilidade, com a diária a R$ 640 e o mínimo de três noites.