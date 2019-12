Com jogadores para todos os setores, Guarani oficializa pacotão de reforços

18/12/2019 | 20:29



O Guarani oficializou nesta quarta-feira o primeiro pacotão de reforços para o Campeonato Paulista. Entre as novidades estão o goleiro Matheus Cavichioli (ex-Oeste), o zagueiro Ednei (ex-Cuiabá), o volante Lucas Santos (ex-CRB) e o atacante Rafael Costa (ex-Botafogo-SP) - os dois primeiros já tinham negociações encaminhadas.

O time de Campinas ainda confirmou a apresentação do elenco para o dia 3 de janeiro, uma sexta-feira. Parte da pré-temporada acontecerá na cidade de Águas de Lindoia, no interior paulista, entre os dias 7 a 13 do próximo mês.

Neste período, o Guarani fará três jogos-treinos como preparação para o Estadual: Red Bull Brasil (11), Portuguesa (15) e Velo Clube (18).

A diretoria ainda espera anunciar mais três reforços até a próxima sexta-feira. Os nomes, entretanto, são mantidos em sigilo.