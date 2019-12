Bayern de Munique vence com gols nos acréscimos e sobe para terceiro no Alemão

18/12/2019 | 20:10



Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique marcou duas vezes nos acréscimos do segundo tempo para derrotar o Freiburg por 3 a 1, nesta quarta-feira, fora de casa, no Schwarzwald-Stadion, e subir para o terceiro lugar, com 30 pontos. O Borussia Mönchengladbach também venceu, chegou aos 34 e igualou o número de pontos do líder RB Leipzig.

Mesmo como visitante, o Bayern se impôs e abriu o placar logo aos 16 minutos. O ganês naturalizado canadense Alphonso Davies recebeu lançamento pelo lado esquerdo e cruzou com perfeição na marca do pênalti. Robert Lewandowski fez de carrinho. Foi o 19º gol do atacante polonês no Campeonato Alemão.

O Freiburg voltou um pouco melhor no segundo tempo e empatou aos 13 minutos. Kwon Chang-Hoon fez jogada individual pelo lado direito e tocou para Janik Haberer. O alemão cruzou na área e o italiano Vincenzo Grifo finalizou de pé direito para superar o goleiro Manuel Neuer.

O Bayern insistiu e conseguiu somar os três pontos com dois gols nos acréscimos. Aos 47 minutos, Joshua Zirkzee, que havia acabado de entrar no lugar do brasileiro Philippe Coutinho, recebeu de Gnabry na área e finalizou entre as pernas do goleiro Mark Flekken. Foi o primeiro toque na bola do holandês. Dois minutos depois, Gnabry pegou o próprio rebote de um chute de fora da área para fechar o placar.

Já o Borussia Mönchengladbach superou o lanterna Paderborn por 2 a 0, em casa, no Borussia-Park, com dois gols no segundo tempo, e igualou os 34 pontos do líder RB Leipzig, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. O francês Alassane Pléa fez 1 a 0 logo no começo da etapa final. Aos 22, em pênalti assinalado após consulta ao árbitro de vídeo, Stindl fechou o placar.

Outros três jogos aconteceram nesta quarta-feira, com duas vitórias dos visitantes e um empate. Com gol de Karim Rekik, o Hertha Berlin superou o Bayer Leverkusen por 1 a 0. Já o Colônia fez 4 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt. A igualdade ocorreu no jogo entre Wolfsburg e Schalke 04 (1 a 1).