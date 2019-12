No centenário, um retorno 30 anos no tempo

Terça-feira, 19 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7253

Manchete - Eleições presidenciais (desdobramentos): Vitória de Fernando Collor valoriza ações dos bancos; dólar no paralelo cai e fecha em 19 cruzados novos

Sarney (presidente da República) admite a antecipação da posse.

Cena Política (Joaquim Alessi) – Collor faturou por pontos, mas com uma vantagem que pede cautela.

Editorial – tarefa penosa

Vestibular 90 – Redação: dicas, critérios e textos para um bom desempenho.

Drama – Explosão de gás mata sete pessoas e fere 18 no Centro de São Paulo.

Mas é Natal – Coral da Pirelli faz seu concerto no Tênis Clube de Santo André.

Em 19 de dezembro de...

1914 - A guerra. Da manchete do Estadão: “A Alemanha pretendia anexar a Suíça.”

1919 – APSA (depois APEA – Associação Paulista de Esportes Atléticos) publica a classificação final do Campeonato da Segunda Divisão de Futebol, com um único time da região, o Primeiro de Maio.

Entre os primeiros quadros, União Fluminense foi o campeão; o PMFC classificou-se em <TB>quinto lugar; o campeão dos segundos quadros foi o União Lapa, com o PMFC ficando em quarto lugar.

Participantes: além dos três citados, Itália, Sírio, Ítalo e Antarctica.

Inaugurada a nova igreja São José, do Ipiranga, que sediaria, em 1920, a paróquia do mesmo nome.

NOTA – Certa vez, do seu apartamento, no alto da Rua Espírito Santo, em São Caetano, o saudoso cartunista Jayme da Costa Patrão nos apontou várias igrejas no horizonte, todas do Ipiranga, entre as quais, possivelmente, a São José.

Decreto da Polícia do Estado exonera, a pedido, João D’Ângelo do cargo de subdelegado de São Bernardo.

1924 – Segue para São Bernardo um médico legista para examinar o cadáver de João Rodrigues, 25 anos, encontrado boiando no Rio Jurubatuba.

1939 – A II Guerra. Do noticiário do Estadão: um submarino britânico pôs a pique um cruzador alemão da classe do ‘Koeln’ e avariou o cruzador “Leipzig’.

1954 – Swift Atlético Clube inaugura sua praça de esportes, em Utinga, jogando amistosamente com o Araras Clube, de São Paulo.

Em Guaranésia, Guaranésia FC 3, Náutico, de São Caetano, 2.

1959 – Inaugurado, em Santo André, o viaduto Pedro Dell’Antonia, o primeiro da região a cruzar os trilhos da estrada de ferro. Obra da Prefeitura projetada e construída para resolver o velho problema das porteiras, que atormentava os motoristas que se dirigiam a Utinga.

Santos do dia