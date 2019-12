Mary-Kate e Ashley Olsen mandam vídeo dando parabéns para Ashley Benson

18/12/2019 | 18:11



Normalmente discreta quando o assunto é seu relacionamento com Ashley Benson, Cara Delevingne decidiu fazer um declaração especial para a amada. A atriz de Pretty Little Liars completou 30 anos de idade nesta quarta-feira, dia 18, e para comemorar a modelo publicou uma série de fotos das duas em seu Instagram.

Na legenda, ela homenageou e se declarou para a amada - com quem, segundo rumores, teria se casado em uma cerimônia secreta em Las Vegas, Estados Unidos:

Feliz aniversário Ashley Benson, posso te dizer tantas coisas, mas o que eu mais amo e aprecio em nós é que não preciso [dizer algo], porque você sabe e é só isso que importa. É você e eu, e essa é a parte preferida. Meu lugar seguro. Você me deixa ser boba, me deixa ser selvagem, me mantém livre, segura e curiosa, Eu sinto que te conheço a minha vida toda, e estou muito orgulhosa por assistir você crescer e se tornar a mulher que sempre sonhou. Eu te amo além das palavras, minha cara de anjo, rabugenta, bochechas doces, nunca chata, Benson.

E esse não foi o único Feliz Aniversário especial que Ashley recebeu. A atriz, que é super fã de Mary-Kate e Ashley Olsen, recebeu um vídeo super especial em que as gêmeas a mandam parabéns. Na gravação, elas dizem:

- Feliz aniversário, Ashley! Espero que esse ano seja o melhor até agora, estamos te mandando muito amor. Mal posso esperar para te ver em breve!

Benson publicou o vídeo em seu Instagram e escreveu:

Os sonhos se tornam realidade.