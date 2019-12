Emma Watson posta foto com elenco de Harry Potter e fãs vão ao delírio: É milagre de Natal

18/12/2019 | 18:11



Fim de ano é época de reencontrar os amigos e as pessoas que não vemos faz tempo, para os atores de Harry Potter não é diferente. Emma Watson, famosa por interpretar a bruxa Hermione Granger na saga, publicou uma foto no Instagram ao lado de alguns dos antigos colega de elenco. A foto está em preto e branco e ela escreveu na legenda:

Feliz Natal, de nós.

Na reunião de ex-colegas de trabalho estavam grandes astros dos filmes. Tom Felton, ator do vilão Malfoy, Evanna Lynch, que deu vida a Luna, Bonnie Wright, intérprete de Gina e par amoroso do protagonista na história, e também Matthew Lewis, que viveu Neville e hoje em dia impressiona o público com o corpo malhado. Mesmo com todos esses nomes, uma fã sentiu falta de algumas pessoas:

Que amor! Cade o Ron e o Harry?, questionou a internauta sobre Rupert Grint e Daniel Radcliffe que não estavam junto dos outros colegas de elenco no dia da reunião. Apesar disso, muitos outros seguidores de Emma foram à loucura com a foto nostálgica:

Eles conseguiriam ser mais fofos?, escreveu uma fã que foi acompanhada por outro:

Eu estou tão feliz agora! Obrigado e feliz Natal!

Já um seguidor tentou achar uma explicação para a reunião do elenco que agradou tanto os fãs: [

É um milagre de Natal.