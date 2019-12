Petrobras lança site para explicar venda de ativos

18/12/2019 | 18:06



A Petrobras lançou nesta quarta-feira, 18, um site para explicar por que está gerindo seu portfólio, vendendo ativos, como refinarias e campos terrestres e de águas rasas, para focar na produção de óleo e gás, principalmente no pré-sal, que gera maior retorno para a empresa, seus acionistas e a sociedade. Além do site Novos caminhos, uma campanha publicitária, com dois filmes para televisão e peças para internet, convidará as pessoas a saber mais sobre a gestão de portfólio na Petrobras.

A empresa afirma que a venda de ativos não implica em descontinuidade. Pelo contrário, pode resultar em mais investimentos por parte dos novos compradores e receita para os estados, com impacto positivo sobre a atividade econômica local. No balanço final, o total dos investimentos da Petrobras nos próximos cinco anos será de US$ 75,7 bilhões, ou seja, mais que o dobro da previsão de desinvestimentos no período (US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões), informou a estatal em comunicado à imprensa.

"Precisamos mostrar o lado positivo da gestão de portfólio da Petrobras. Ao vender esses ativos, além de induzir a competição, a companhia reduz sua dívida que ainda é muito alta se comparada a empresas do setor. Além disso, se capitaliza para investir em ativos como o Campo de Búzios, a maior descoberta marítima de petróleo do mundo. Estamos transferindo ativos onde não temos recursos para aplicar e dando lugar para outras empresas que chegam com apetite para investir, comenta Roberto Ardenghy, diretor de Relacionamento Institucional da Petrobras.

Sobre os filmes, "Legado" mostrará que as operações continuarão e novos donos podem trazer investimentos. O filme "Transparência", no formato de perguntas e respostas, abordará as principais dúvidas levantadas sobre o processo de desinvestimento e prestará os esclarecimentos por meio das falas de colaboradores da Petrobras. A campanha publicitária é assinada pela agência DPZ&T.