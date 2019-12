Thais Fersoza posta foto com make produzida e ganha elogio de Michel Teló: Maravilhosa!

18/12/2019 | 17:11



Thais Fersoza e Michel Teló vivem em uma propaganda de margarina, ou pelo menos parece. Os dois possuem filhos belíssimos e são super apaixonados um pelo outro. Na tarde desta quarta-feira, dia 18, o amor dos dois ficou evidente mais uma vez com uma declaração que o cantor fez à esposa nas redes sociais. A atriz publicou uma foto com a maquiagem que estava usando antes de participar do programa Se Joga. No clique, ela está toda produzida em tons puxados para o vermelho e iluminador e o sertanejo fez questão de ressaltar a beleza da morena:

Pelo amor de Deus, Maravilhosa!, escreveu o técnico do The Voice Brasil.

Mas não foi apenas o pai de Melinda e Teodoro que comentou na publicação. Os fãs de Thais também fizeram questão de deixar elogios para a esposa do intérprete de Ai Se Eu Te Pego.

Linda, Tatá. Estou esperando para te ver hoje na TV, saudades volta para TV, escreveu uma seguidora que foi acompanhada por outra:

Que boneca lindíssima!

Já uma fã escreveu:

Linda, diva, maravilinda!