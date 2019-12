Marilia Mendonça e Murilo Huff mostram o quartinho do filho, Léo

18/12/2019 | 17:10



Marilia Mendonça deu à luz Léo na segunda-feira, dia 16, mas o quartinho do pequeno, é claro, já estava pronto há muito tempo! A cantora foi mais uma famosa que optou por uma decoração com tema de animais. Ao lado de Murilo Huff, pai do bebê, ela posou no espaço.

A decoração foi feita pela marca Grão de Gente, e Marilia comentou a escolha do tema Safári Baby: Quando a gente decidiu que o Léo era o nosso leãozinho, e depois de escolher a cor também, a gente achou que Safári super combinava. Sou apaixonada por bichinhos e fiquei apaixonada quando me mandaram o desenho dos modelos. Estou babando em tudo aqui, acho que foi a melhor escolha.

A paleta de cores traz branco, bege, verde e marrom, e, segundo a marca, inspira um décor natural chic, que desperta o amor pela natureza de forma simples e autêntica.