18/12/2019 | 17:10



No começo, Camila Pitanga manteve a discrição em relação ao namoro com a artesã Beatriz Coelho, mas agora se declara publicamente pela amada! A atriz postou um vídeo no Stories nesta quarta-feira, dia 18, mostrando a namorada nos bastidores do programa que apresenta no GNT.

Na gravação, Camila está filmando a artesã, que está sentada em uma varanda em frente ao mar. Ela fala, enquanto mostra a moça:

Olha quem está aqui nos bastidores do Superbonita: meu amor!

Que fofas! Camila demorou para tornar a relação pública, mas agora parece já não ter nenhum receio de mostrar ao mundo todo amor que está sentindo por Beatriz.