Cras Eldorado é entregue após passar por revitalização

Da Redação



18/12/2019 | 16:19



O prefeito Lauro Michels (PV) entregou a reforma do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Eldorado nesta quarta-feira (18). A revitalização envolveu reforma do telhado, pintura interna e externa, reforço nas grades, troca de lâmpadas e exaustores do banheiro. A entrega faz parte da programação de comemoração dos 60 anos de Diadema, celebrados no dia 8 de dezembro.

A unidade atende, em média, 800 pessoas por mês, conforme a secretária de Assistência Social e Cidadania, Caroline Rocha. “As mudanças visam oferecer um ambiente mais adequado tanto para os profissionais quanto para os usuários do serviço. Com isso, melhoramos também o atendimento”, considera.

Os centros de referência de assistência social oferecem o serviço de atendimento para famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, com objetivo de prevenção, promoção e proteção social. “Estamos entregando mais uma reforma de um importante equipamento para a rede assistencial de nossa cidade. O Cras realiza um trabalho fundamental para pessoas em situação de vulnerabilidade social”, ressaltou o prefeito.