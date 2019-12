Rafaella Santos e Gabigol passeiam no Catar com jogador usando acessório típico do país

18/12/2019 | 16:11



Rafaella Santos está acompanhando o namorado Gabigol na viagem ao Catar. O casal está no país do Oriente Médio para o Mundial de Times, que o jogador de futebol está disputando pelo Flamengo. O atleta esteve no jogo da semifinal, da qual os brasileiros saíram vitoriosos, e após a conquista teve a chance de turistar nesta quarta-feira, dia 18. Os dois pombinhos conheceram o destino ao lado de alguns colegas de time do esportista e posaram para fotos usando acessórios típicos da região.

Nas redes sociais, Gabigol postou os cliques acima ao lado da namorada e de Giorgian De Arrascaeta, com quem trabalha. Porém, a comemoração da vitória não foi apenas um passeio por Doha, capital do Catar. Na web, fãs do casal estão supondo que o jogador fez um sinal para a irmã de Neymar Jr. indicando que ela estaria grávida! Uma internauta escreveu:

O Gabigol fez sinal de barriga de grávida pra Rafaella? Foi isso mesmo que eu vi?

Já outra fã dos dois foi além:

No início da transmissão, o Galvão falou que o Gabigol disse pra ele falar algo quando ele fizesse o gol... Pode ser isso. Mas como ele não fez, ficou pra próxima.

Será que tem bebe no forninho?