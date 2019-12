Mostra que homenageia Gugu tem trabalhos do ilustrador do Diário

Miriam Gimenes

A morte trágica do apresentador Gugu Liberato, no fim de novembro, ainda dói no público brasileiro. Dono de uma carreira construída degrau a degrau, ele ganhou os telespectadores no SBT, com programas de sucesso como Viva a Noite e Domingo Legal. Agora, ‘visitava’ as pessoas por meio do Canta Comigo, da Record. Mas esta história foi interrompida com sua partida precoce, após cair do teto de sua casa, nos Estados Unidos, onde havia subido para trocar o filtro de um ar- condicionado.

E como forma de homenageá-lo, o blog do HQMix (blog.hqmix.com.br) abriu mostra virtual Viva Gugu, que conta com mais de 20 trabalhos, selecionados pelo presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e organizador do projeto, Jal Lovetro. Entre as escolhidas, está a charge feita pelo ilustrador do Diário, Fernandes, no dia em que a morte do apresentador foi confirmada.

“Tenho um portal, que é sertanejo www.festanejo.com.br, e o Gugu teve muita importância nesta área. Ele foi um dos primeiros a reunir os ‘Amigos’ (Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leandro e Leonardo), no Sabadão Sertanejo (do SBT). Achei importante fazer essa homenagem, poder fortificar a importância que ele teve, que abriu portas não só para este gênero musical, como para os outros também”, justifica Jal.

O cartunista acrescenta que os ilustradores têm a sensibilidade de entender o que o povo sente em determinadas situações e isso pode ser visto nos desenhos selecionados que retratam essa despedida dolorida. “E todos os dias têm chegado novas caricaturas, tem muita gente querendo homenageá-lo.” Fernandes, do Diário, foi um deles. “Acho bacana quando você faz uma exposição de pessoas do bem e o Gugu era uma pessoa bastante querida, principalmente das pessoas mais humildes. O legal é que ele parecia ser assim também. Apesar de rico, famoso, tratava as pessoas por igual e isso é cativante”, analisa.”

Também fazem parte da mostra, que será incorporada na galeria virtual do blog, os cartunistas Alex Ponciano, Gisele Henriques, Seri, Wil Vasque, entre outros.