Casa das Rosas, em São Paulo, passará por obras de restauro

Miriam Gimenes



19/12/2019 | 07:26



Um dos prédios históricos mais frequentados da Avenida Paulista – foram 447.809 visitantes em 2019 –, o museu Casa das Rosas passará por obras de restauro em 2020. O projeto vai recuperar as características originais do imóvel construído na década de 1920 e aprimorar sua funcionalidade como espaço público de cultura. As atividades do espaço – projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo para que sua filha Lúcia Ramos de Azevedo e seu marido, Ernesto Dias de Castro, morassem – continuarão sendo realizadas no jardim do museu, que será especialmente preparado para receber visitas e oficinas.

Será montada uma tenda no jardim para as atividades, além de exposta no pergolado uma mostra sobre a casa e o processo de restauro. No orquidário, serão realizadas as ações do educativo. Todas as atividades permanecerão gratuitas e serão divulgadas no site www.casadasrosas.org.br.