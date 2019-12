Mel Maia posta foto inusitada com namorado e Marina Ruy Barbosa comenta: Tô ficando velha

18/12/2019 | 15:11



Mel Maia impressionou ao publicar uma foto um tanto quanto inusitada em seu Instagram. A atriz, de 15 anos de idade, namora o jogador João Pedro, de 18 anos de idade, e postou um clique em que aparece posando de língua de fora em uma festa, enquanto o amado segura sua cintura por trás e usa uma pelúcia de ursinho na cabeça.

Nos comentários, muitas pessoas ficaram chocadas com a imagem. Alguns internautas relembraram a personagem que alçou Mel ao estrelato - Rita, de Avenida Brasil, quando ela ainda era criança, e comentaram citando os outros personagens da trama:

Carminha, corre aqui!

Mãe Lucinda, você não tá vendo isso?

Até mesmo algumas celebridades se impressionaram com o clique. Marina Ruy Barbosa escreveu:

Tô ficando velha.

Na última terça-feira, dia 17, Mel se despediu de João, já que o jogador passará uma temporada na Inglaterra jogando pelo time de futebol Watford. Nos stories, ela falou sobre como está se sentindo após dizer adeus ao amado:

- Não sei o que estou sentindo, to hiperativa, angustiada. Estou com saudade do meu amor já, ele foi embora hoje, mas a gente vai se ver em janeiro

Mel também abriu uma caixa de perguntas e, ao ser questionada sobre se dar bem com seu corpo, a atriz desabafou:

- Comecei a ter problemas com meu corpo esse ano, porque ele mudou. Dei uma engordadinha, as minhas celulites aumentaram demais. Eu tenho muita celulite na perna, na bunda.

Ela continuou, dizendo que pretende voltar para a academia, para perder os quilinhos que ganhou:

- Esse foi o ano que eu mais me chateei com meu corpo. Porque é a fase que o corpo muda, é normal. Só estou começando a parar com essas noias agora. Quero voltar a fazer mais exercícios físicos, acho que por isso também dei uma engordadinha, mas é tudo fase, gente.

Apesar de se chatear com o corpo, Mel garantiu que já está se sentindo melhor com seu corpo e que isso é algo momentâneo:

- Comecei a parar com essa bobeira agora no final do ano, mas no meio do ano pro final fiquei muito noiada, com muita vergonha das minhas celulites. Mas a gente não pode ter, é muita bobeira e já estou perdendo essa noia toda.