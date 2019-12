Pedro Scooby explica por que não vai passar Natal com filhos: Não tenho boa relação com a mãe deles

18/12/2019 | 15:10



edro Scooby, após ser eleito mole do ano pela ex, Luana Piovani, já disse, na quarta-feira, dia 18, que até papagaio fala, e ele não parou por aí.

Nas redes sociais, o surfista continuou respondendo comentários - e críticas - de internautas que decidiram opinar sobre a vida do ex-casal e seus três filhos.

Em um deles, Scooby falou sobre o Natal. Com uma seguidora ele debateu não só o quanto vê os filhos, como a programação de Natal deles. Pedro falava sobre o tempo que passou com eles desde a separação e a internauta mandou:

Em um ano com 365 dias, ver os filhos 16 vezes. E depois, e seu filho de sete anos acostumado com vida em família depois de dois meses já ver seu pai beijando outras, não queria passar isso como normal.

O surfista então respondeu:

Pra começar não são 16 vezes, são 14! E 14 vezes não são 14 dias! Por exemplo, mês passado, fiquei um mês lá [em Portugal, onde eles moram]! Não fala o que você não sabe! Quem sabe da minha vida com meus filhos sou eu e eles! Por sinal, a coisa que mais escuto da boca do meu filho mais velho é que eu sou o melhor pai do mundo!

A internauta também disse:

Verdade, passando mais tempo viajando com mulheres uma atrás da outra sem nem pensar em como seus filhos se sentiriam, Natal sem pai, vida sem pai presente por pura diversão e vaidade sua, para você o prêmio de mole do ano.

E ele de novo retrucou:

Vamos lá! Essas minhas viagens eu estou trabalhando! Não sei se você sabe disso? Quanto a mulher em me acompanhar no meu trabalho, isso é um problema meu! E quanto aos meus filhos, eu sempre tive que viajar muito, mas todo o tempo que tenho com ele sou muito presente e eles sabem disso! No caso do Natal, passei todos os natais da vida com eles, nesse não vou passar porque eu e a mãe não estamos juntos e não tenho uma boa relação com a mesma. Acredito que vou conseguir que eles passem comigo no ano que vem!