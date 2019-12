Colaboradores da Assistência Social de São Caetano concluem curso de qualificação do Senac

Do Dgabc.com.br



Cerca de 80 colaboradores da Seais (Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social) de São Caetano do Sul receberam, nesta terça-feira (12), os certificados de conclusão do 1º Ciclo de Capacitação realizado em parceria com o Senac.



A formação de 80 horas teve por objetivo enfatizar habilidades de responsabilidade coletiva, trabalho em rede, atendimento humanizado e inovação social; desenvolver novas competências técnicas, metodologias participativas e trabalho em rede; fortalecer o atendimento humanizado e promover mais eficiência aos serviços públicos.



“Traçamos um caminho de reflexão, evolução, respeito e transformação. Essa formação foi importante e impactante para levar à equipe um olhar diferenciado sobre atendimento e o tratamento com a população”, avaliou o secretário da Seais, Daniel Córdoba. “Tenho a certeza de que fará a diferença na vida das pessoas que são atendidas na Prefeitura.”



Para o chefe de gabinete Bruno Vassari, que representou o prefeito José Auricchio Júnior no ato, a Seais tem papel crucial na Administração, uma vez que acolhe o munícipe em muitos momentos de dificuldade e fragilidade. “A equipe recebe de coração aberto e mãos estendidas. Parabenizo pela iniciativa de aprimorar a humanização do setor”, disse.



“Foram horas de trabalho intenso, construindo novos horizontes e encontrando caminhos para a assistência social de São Caetano”, destacou o professor do curso, Julio César, do Senac. “Amenizamos as diferenças pessoais e as ideologias de cada um de vocês nos mostraram que somos plurais. Esse entendimento, agora, nos permite entender o próximo de uma forma melhor e nos capacita a pensar no futuro para a cidade”, concluiu