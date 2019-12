Empiricus afirma buscar 'solução conjunta' em disputa com a CVM

18/12/2019 | 14:33



A Empiricus levantou a bandeira branca para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que investiga a empresa e afirma que ela não tem autorização para fazer análises de investimento. Em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Empiricus afirma que está em busca de uma solução para a disputa, que foi parar na esfera judicial.

O posicionamento foi encaminhado em função de notícia publicada nesta quarta-feira, 18, informando que a Empiricus tentou sem sucesso fazer um acordo para encerrar os processos em curso na autarquia. O colegiado da CVM, entretanto, indicou que uma nova proposta poderá ser analisada.

A Empiricus afirma que a decisão do colegiado da CVM é um passo importante para a continuidade das tratativas entre a autarquia e a Empiricus. "A Empiricus tem grande respeito ao papel da CVM no aprimoramento do mercado de capitais brasileiro, e em linha com a evolução recente da comunicação da empresa, a sua maior institucionalização e o incremento da sua governança corporativa, tem buscado manter conversas construtivas com a autarquia", afirma a nota.

A empresa diz ainda que participou de diversas reuniões na CVM nos últimos meses e seguirá manifestando todo o interesse e disposição em apresentar o seu modelo de negócios e em ouvir as considerações da autarquia para que se atinja uma solução conjunta para a questão.

O colegiado da CVM, a quem cabe a decisão final sobre acordos, devolveu o processo ao Comitê de Termo de Compromisso, primeira instância de análise desses casos. A ideia é que a Empiricus tenha a oportunidade de comprovar a superação de problemas apontados pela Procuradoria Federal Especializada (PFE-CVM) em relação à proposta apresentada. Em caso positivo, ela poderá ser reconsiderada.