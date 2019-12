Marília Mendonça deixa a maternidade um dia após nascimento do filho

18/12/2019 | 12:10



Marília Mendonça é a nova mamãe do pedaço e, pelo que parece, já deixou a maternidade com seu primeiro filho, Leo, fruto do relacionamento com Murilo Huff. Na última terça-feira, dia 17, o papai de primeira viagem usou seu Instagram Stories para contar a novidade ao publicar uma foto de Leo em seu quarto na casa do casal.

Eba, agora estou no meu quarto

, escreveu na publicação em que o bebê aparece deitadinho no berço de seu quarto, que tem o tema de floresta.

O primeiro filho de Marília e Murilo nasceu na última segunda-feira, dia 16, por meio de parto normal. Pouco depois a cantora publicou a primeira foto do pequeno em suas redes sociais e Murilo se derreteu com um texto emocionante. Confira:

Me falaram que quando ele nascesse seria a mesma sensação de arrancar meu coração do peito e segurar no braço. E foi exatamente isso. A partir de hoje se alguém faz bem a ele, faz bem a mim. Se alguém faz mal a ele, faz mal a mim. Seremos só um, pro resto da vida! Graças a Deus ele veio com muita saúde. Tá tudo bem com Leo e com a mamãe pessoal.