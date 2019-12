Ludmilla exibe vídeo de casamento com Brunna Gonçalves

18/12/2019 | 12:11



O casamento surpresa de Ludmilla e Brunna Gonçalves continua dando o que falar na web! A cantora compartilhou um vídeo que reúne os melhores momentos da cerimônia e festa que armou para celebrar a união no civil das duas, além do aniversário da bailarina.

Desde o início a Bru me ensinou que as coisas simples, eram as que mais deveríamos dar valor. E eu comecei a olhar tudo com mais calma, mais ternura e sem dúvidas, mais amor. Que dia especial que foi ontem genteee! Além de ser aniversário do meu amor, eu organizei um casamento surpresa, pedi ela em casamento e NÓS CASAMOS. Bruna Oliveira, você é o meu amor e agora nós estamos casadinhas e tudo o que desejo é te fazer tão feliz como vc me faz. O mundo é nosso, meu amor! Enfim, casadas!Eu não conseguiria ter feito tudo isso sozinha, queria agradecer minha mãe @silvanassoliveira minha irmã @luane.saless por terem cuidado de tudo pra mim, e a minha amiga @viviianelimas2 @ballroomcasabonita por ter cuidado de cada detalhe, mesmo a distância, vivi você é foda e marcou a noite mais especial da minha vida, obrigada amiga, rainha da decoração, escreveu na legenda da publicação.

Brunna também compartilhou os registros do casório, encantando os seguidores e internautas pela declaração fofa que escreveu para a funkeira:

Até agora não consegui digerir que agora somos uma só carne, que somos casadas! Por mais que desde o primeiro beijo eu realmente soubesse que você era a minha alma gêmea, eu nunca pensei que você poderia fazer tudo do jeito mais perfeito que nem nos meus melhores sonhos eu consegui imaginar. Todas as coisas que outrora pareciam importantes perdem totalmente o sentido quando eu penso no nosso amor. E, neste momento eu sou extremamente grata a Deus por ele ter me dado a grande sorte de ter você e de termos o amor que nós temos! Obrigado por ser a mulher da minha vida e por realizar mais esse meu sonho, que agora é nossa realidade! Te amo.

No Instagram Stories, a bailarina ainda falou sobre o desejo de ter um casamento convencional com a companheira:

- Estava nos nossos planos, mas não sabia que seria tão rápido! Eu to muito feliz, era meu sonho. Ela sempre soube que era meu sonho.Era meu aniversário, então achei que seria uma festa surpresa. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia casar, disse.

E continuou:

Vai ter, mas a gente ainda está tentando mexer nossa agenda para conseguir ter uma data para isso. Mas pensamos sim em um casamento convencional, finalizou.